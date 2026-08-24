Apucarana entrega 11 novos veículos para a Autarquia Municipal de Saúde





A Prefeitura de Apucarana realizou, na manhã desta segunda-feira (24), a entrega de 11 novos veículos para a frota da Autarquia Municipal de Saúde. O evento solene, que ocorreu na Praça Rui Barbosa, marcou a incorporação de quatro ambulâncias zero quilômetro e sete carros utilitários voltados para o setor administrativo, totalizando um investimento superior a R$ 1 milhão, viabilizado por meio de emendas parlamentares e contrapartida do município.



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A entrega faz parte de um plano de renovação da frota municipal iniciado na atual gestão. O prefeito Rodolfo Mota destacou o contraste entre a atual condição da saúde municipal e o cenário encontrado no início de seu mandato, há cerca de um ano e oito meses.

"Uma realidade muito diferente daquela que a gente encontrou há um ano e oito meses. Nós temos fotos, vídeos das ambulâncias com os pneus no arame. Essa era a realidade triste. Quatro ambulâncias apenas funcionando e hoje a gente entrega ambulâncias para a gente poder zerar a nossa frota. A ambulância mais antiga vai ser 2023, a grande maioria 2025 e 2026, no nosso mandato", afirmou o prefeito.

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Entrega aconteceu nesta manhã de segunda-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline Entrega aconteceu nesta manhã de segunda-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline

Do total investido, os sete veículos utilitários foram adquiridos por meio de uma indicação de R$ 450 mil do deputado estadual Do Carmo, somados a R$ 250 mil de recursos próprios da prefeitura. Já as quatro ambulâncias são fruto de emendas dos deputados Delegado Jacovós (duas unidades), Fábio Oliveira (uma unidade) e Do Carmo (uma unidade).



Segundo Mota, a renovação recente eleva o número total de substituições na gestão. "Lembrando que nós já tínhamos renovado 77 veículos e equipamentos da frota. Agora a gente chega à impressionante marca de 88 veículos e equipamentos entregues em menos de um ano e oito meses", contabilizou.

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Foto: Lis Kato/TNOnline Foto: Lis Kato/TNOnline

Além de garantir um melhor atendimento à população que depende do transporte sanitário, o chefe do Executivo ressaltou o impacto positivo direto na rotina dos servidores públicos responsáveis pela condução dos veículos.

"O motorista quando pega uma ambulância com problema de motor, com problema de freio e o pneu careca no arame, ele não consegue dirigir com tranquilidade e com segurança. Ele não consegue transportar aquele paciente com tranquilidade. Agora não. Agora são ambulâncias zero quilômetro que o nosso motorista, o nosso servidor vai poder fazer esse trabalho com muito carinho pela nossa população", concluiu Mota.