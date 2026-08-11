Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
PEREGRINAÇÃO

"Apucarana entra no mapa da Reconquista Espiritual", diz irmã Maria Raquel

Instituto Hesed realizou a peregrinação da imagem vinda diretamente do Monte Gargano, na Itália; milhares de fiéis se reuniram em oração

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

tnonline


A consagração da Diocese de Apucarana a São Miguel Arcanjo, realizada nesta terça-feira (11), marca um momento histórico para a região, que se tornou a 35ª no país a acolher a imagem peregrina vinda diretamente do Monte Gargano, na Itália. O evento, que atraiu milhares de fiéis à Praça Rui Barbosa para uma extensa programação de fé, contou com a participação do Instituto Hesed.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Diocese de Apucarana é consagrada a São Miguel Arcanjo

Em entrevista coletiva concedida na Sala de Imprensa da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, momentos antes de subir ao palco, a Irmã Maria Raquel detalhou os propósitos da missão e o trabalho social e digital que transformou o instituto em um fenômeno de evangelização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a religiosa, a visita faz parte de um projeto maior confiado ao instituto, focado em uma verdadeira batalha espiritual. Ela explicou como a peregrinação foi idealizada a partir de uma viagem à Itália, com a bênção da Igreja.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

"A Diocese de Apucarana entra então no mapa da reconquista espiritual. Esse projeto foi confiado ao instituto. Partimos para a Itália, no Monte Gargano, onde São Miguel apareceu no século V, a um bispo. Fomos para buscar a imagem peregrina que percorreria o Brasil", afirmou Irmã Maria Raquel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
AutorFoto: Gaby Campos / TNOnline

A freira fez questão de ressaltar que o evento realizado no centro de Apucarana transcende a estrutura montada de palco e som. Para o Instituto Hesed, trata-se de um ato de profunda seriedade e impacto duradouro para os fiéis.

"Eu costumo dizer que a reconquista não é um evento, não é uma pregação, não é um show. Isso tudo é maravilhoso, mas a reconquista é muito mais do que isso. Ela acontece dentro de uma Santa Missa, num ato sacramental. Realmente é algo que alcança o presente e o futuro desta diocese e de todos que moram aqui."

Exército de São Miguel distribui 48 toneladas por de alimentos por mês às famílias em vulnerabilidade

Durante a coletiva, a Irmã também destacou que a espiritualidade promovida pelo Instituto Hesed, que foi fundado em 1997 em Fortaleza (CE) e que hoje conta com 14 fundações pelo mundo reflete diretamente em obras de caridade. A devoção aos anjos motiva um robusto sistema de doações que atende milhares de brasileiros em situação de vulnerabilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"São Miguel Arcanjo é o anjo adorador e, onde há adoração, existe fruto concreto disso. Por graça de Deus, distribuímos mensalmente 48 toneladas de alimentos. É um movimento próprio do Exército de São Miguel, de maneira que pelo menos 10 mil pessoas que sofrem com a fome são alcançadas", revelou a religiosa, citando ainda as visitas semanais a presídios e o acompanhamento a famílias carentes.

Instituto Hesed é uma das forças evangelizadoras nas redes sociais

Questionada sobre o alcance estrondoso do Instituto na internet, a freira explicou que o movimento foi uma resposta a um pedido interno, que acabou ganhando proporções gigantescas e se tornou uma ferramenta vital de evangelização.

"Nos últimos seis anos fomos impulsionados à evangelização através das redes sociais, foi um pedido das nossas fundadoras. Deus faz nova todas as coisas. Acreditamos que as redes sociais são o novo areópago dos nossos tempos, é ali onde as pessoas estão e nós precisamos evangelizar", pontuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A programação da Romaria Diocesana com o Instituto Hesed teve início às 18 horas, com pregação da Irmã Maria Raquel e o Santo Terço. O ponto alto da solenidade, com a missa e o rito de consagração, acontece a partir das 20 horas, encerrando-se com um show de evangelização liderado pela Irmã Maria Joana.


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana caridade evangelização fervor religioso Instituto Hesed São Miguel Arcanjo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV