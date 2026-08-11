"Apucarana entra no mapa da Reconquista Espiritual", diz irmã Maria Raquel





A consagração da Diocese de Apucarana a São Miguel Arcanjo, realizada nesta terça-feira (11), marca um momento histórico para a região, que se tornou a 35ª no país a acolher a imagem peregrina vinda diretamente do Monte Gargano, na Itália. O evento, que atraiu milhares de fiéis à Praça Rui Barbosa para uma extensa programação de fé, contou com a participação do Instituto Hesed.

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Em entrevista coletiva concedida na Sala de Imprensa da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes, momentos antes de subir ao palco, a Irmã Maria Raquel detalhou os propósitos da missão e o trabalho social e digital que transformou o instituto em um fenômeno de evangelização.

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Segundo a religiosa, a visita faz parte de um projeto maior confiado ao instituto, focado em uma verdadeira batalha espiritual. Ela explicou como a peregrinação foi idealizada a partir de uma viagem à Itália, com a bênção da Igreja.

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"A Diocese de Apucarana entra então no mapa da reconquista espiritual. Esse projeto foi confiado ao instituto. Partimos para a Itália, no Monte Gargano, onde São Miguel apareceu no século V, a um bispo. Fomos para buscar a imagem peregrina que percorreria o Brasil", afirmou Irmã Maria Raquel.

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Foto: Gaby Campos / TNOnline Foto: Gaby Campos / TNOnline

A freira fez questão de ressaltar que o evento realizado no centro de Apucarana transcende a estrutura montada de palco e som. Para o Instituto Hesed, trata-se de um ato de profunda seriedade e impacto duradouro para os fiéis.

"Eu costumo dizer que a reconquista não é um evento, não é uma pregação, não é um show. Isso tudo é maravilhoso, mas a reconquista é muito mais do que isso. Ela acontece dentro de uma Santa Missa, num ato sacramental. Realmente é algo que alcança o presente e o futuro desta diocese e de todos que moram aqui."

Exército de São Miguel distribui 48 toneladas por de alimentos por mês às famílias em vulnerabilidade

Durante a coletiva, a Irmã também destacou que a espiritualidade promovida pelo Instituto Hesed, que foi fundado em 1997 em Fortaleza (CE) e que hoje conta com 14 fundações pelo mundo reflete diretamente em obras de caridade. A devoção aos anjos motiva um robusto sistema de doações que atende milhares de brasileiros em situação de vulnerabilidade.

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"São Miguel Arcanjo é o anjo adorador e, onde há adoração, existe fruto concreto disso. Por graça de Deus, distribuímos mensalmente 48 toneladas de alimentos. É um movimento próprio do Exército de São Miguel, de maneira que pelo menos 10 mil pessoas que sofrem com a fome são alcançadas", revelou a religiosa, citando ainda as visitas semanais a presídios e o acompanhamento a famílias carentes.

Instituto Hesed é uma das forças evangelizadoras nas redes sociais

Questionada sobre o alcance estrondoso do Instituto na internet, a freira explicou que o movimento foi uma resposta a um pedido interno, que acabou ganhando proporções gigantescas e se tornou uma ferramenta vital de evangelização.

"Nos últimos seis anos fomos impulsionados à evangelização através das redes sociais, foi um pedido das nossas fundadoras. Deus faz nova todas as coisas. Acreditamos que as redes sociais são o novo areópago dos nossos tempos, é ali onde as pessoas estão e nós precisamos evangelizar", pontuou.

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A programação da Romaria Diocesana com o Instituto Hesed teve início às 18 horas, com pregação da Irmã Maria Raquel e o Santo Terço. O ponto alto da solenidade, com a missa e o rito de consagração, acontece a partir das 20 horas, encerrando-se com um show de evangelização liderado pela Irmã Maria Joana.



