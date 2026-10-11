Apucarana entra em alerta de perigo para tempestades e queda de granizo, alerta Inmet

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia é válido até o fim da noite de segunda-feira (12) e abrange todo o estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial para Apucarana e todo o estado do Paraná. O alerta, que entrou em vigor à meia-noite deste domingo (11), segue válido até as 23h59 desta segunda-feira (12).

LEIA MAIS: Motorista e criança pulam de janela para escapar de ônibus escolar em chamas no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com os dados do Inmet, a previsão é de que Apucarana registre chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar um acumulado de até 50 milímetros ao dia. O aviso meteorológico também destaca a ocorrência de ventos intensos, com rajadas variando entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo. Apesar das condições climáticas adversas, o órgão ressalta que é considerado baixo o risco para cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos na cidade.

Mesmo com a classificação de perigo potencial, os órgãos de segurança reforçam a necessidade de prevenção. O Inmet orienta que, em caso de fortes rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, devido ao leve risco de quedas e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e deve-se evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados diretamente à tomada. Para obter mais informações ou acionar socorro em caso de emergências, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros discando 193 ou ainda pelo WhatsApp (43) 3202-5604.