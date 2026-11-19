A previsão do tempo para Apucarana nesta quinta-feira (19) indica um dia marcado pelo calor e pela ocorrência de chuvas. Os termômetros na cidade devem registrar temperatura mínima de 20°C e atingir a máxima de 30°C, em um cenário de forte instabilidade atmosférica que favorece a formação de nuvens carregadas e precipitações ao longo do período.

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Os índices meteorológicos detalham uma probabilidade de ocorrência de chuva de 75%, com volume acumulado estimado em 4,2 milímetros. A umidade relativa do ar apresenta grande amplitude, oscilando entre a mínima de 58% nos momentos mais quentes e atingindo o pico de 98%, enquanto os ventos sopram na direção nordeste a uma velocidade média de 8 km/h, acompanhados por rajadas que podem alcançar até 36 km/h.