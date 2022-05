Apucarana enfrenta Coronel Futsal na Série Prata

Da Redação

O Apucarana Futsal viaja nesta sexta-feira (13) para Coronel Vivida, onde vai enfrentar a equipe do Coronel Futsal, pela 9ª rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense. O jogo acontece neste sábado (14), às 19 horas, no Ginásio Barro Preto.

continua após publicidade .

Os jogadores relacionados por Márcio Rinaldo são Gaburro, Lucas Matini Marinho, Rodrigo, Guilherme, Cabo, Preá, Lukinhas, Lourinho, Luan, Minatti, Pazinato, Lucas Hirose e Adryan.

A equipe de Apucarana está na sétima posição e tem 10 pontos somados na competição. Os donos da casa ocupam a segunda colocação do campeonato, com 16 pontos ganhos até o momento.