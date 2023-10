Apucarana: Encontro Nacional de Graffiti vai dar nova cara ao Lagoão

A 6ª edição do Encontro Nacional de Graffiti - Wall of Street 2023, em Apucarana, no Paraná, começa nesta sexta-feira (13), com o objetivo de pintar os muros do Complexo Esportivo José Antônio, o Lagoão. Os grafites serão feitos simultaneamente por aproximadamente 40 artistas de diversas regiões do país. O evento prossegue no sábado (14) e termina no domingo (15), com diversas atrações musicais, além de campeonato de skate e bike.

continua após publicidade

Em edições anteriores, o encontro repaginou os muros do Colégio Estadual Nilo Cairo, Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça Ceu) e Colégio Santos Dumont. Agora, os artistas têm a missão de dar uma cara nova ao entorno do Banks, no Lagoão. O artista e idealizador do evento, Marcio de Souza Luchtenberg, o Zion, destaca que além de revitalizar e fomentar a cultura e a arte em diversas regiões da cidade, o objetivo é criar um roteiro cultural de "street arte" em Apucarana.

- LEIA MAIS: Obra de grafiteiro paulista chama atenção em Arapongas

continua após publicidade

"Acredito fielmente que a arte transforma nosso meio e nos traz uma visão diferente da sociedade. A arte nos traz uma visão diferente de mundo e creio que essa ação de promover o Encontro Nacional de Graffiti traz uma oportunidade para que pessoas de várias classes sociais possam ter acesso a uma cultura tão atual e empolgante", enfatiza.

A sexta edição do encontro contará com artistas de vários estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, entre outros. A novidade, segundo Zion, é a mistura de estilos musicais variados com o campeonato de melhor manobra de skate e BMX na pista do Banks. A inspiração veio de outro país. Zion conta que durante uma viagem para a Alemanha conheceu uma cena diferenciada que mescla graffiti com música de vários estilos. A experiência o fez vislumbrar um encontro com as mesmas características em solo apucaranense. "Entendi que no Brasil seria interessante unir várias vertentes musicais com arte e proporcionar algo gratuito e de tamanha amplitude que está se tornando hoje o evento", analisa.

O evento, que tem apoio da Prefeitura de Apucarana, começa na sexta às 8 horas e segue até as 18 horas. No sábado as atividades começam às 8h com a realização de uma oficina de graffiti às 15 horas. No domingo o encontro começa às 8h e segue às 19h.



Confira a programação musical do encontro

SÁBADO (14)

15:00 - LINDOLFO DJ TRAP/HIP HOP

16:00 - TATÃO

17:00 - DJ FRA

18:00 - O CARBONO

19:00 - CÓDIGO 43

DOMINGO (15)

15:00 - DIRTY HAKABOYS

15:30 - ISA DINIZ

16:00 - SUL REAL

16:30 - DJ ROBEE

17:30 - AS CORES DO SAMBA

Siga o TNOnline no Google News