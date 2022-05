Apucarana encerra Maio Amarelo com blitz educativa

Da Redação

As atividades ligadas ao movimento Maio Amarelo foram encerradas na manhã deste domingo (29) em Apucarana com uma blitz educativa. Agentes de Trânsito e integrantes da Associação de Ciclistas Terra Brasil se reuniram em frente ao monumento do Bonezão, onde abordaram ciclistas que passavam pela Ciclovia Irmo Celso Vidor.

continua após publicidade .

Na ação foram entregues panfletos com dicas de segurança sobre direção defensiva, importância do uso de equipamentos de segurança, entre outras. Também foram entregues faixas refletivas aos ciclistas que passavam pelo trecho.

"Neste ano o movimento Maio Amarelo foi destinado a parte mais frágil do trânsito, que são os ciclistas. Então decidimos fazer essa ação educativa com orientações e cuidados preventivos", ressaltou o agente Felipe Augusto.

continua após publicidade .

O presidente da Associação de Ciclistas Terra Brasil, Eduardo Souza Luiz, reforça a necessidade do uso de equipamentos para prevenir acidentes. "Estamos fazendo uma orientação para evitar acidentes com ciclistas. O panfleto serve para orientar para que as pessoas fiquem mais atentas aos veículos, carros e caminhões. Orientamos também sobre a importância do uso dos itens de segurança, porque qualquer queda pode ser fatal", reitera.

O movimento Maio Amarelo é uma ação realizada em todo o mundo a fim de reduzir a violência no trânsito. Ao longo de todo o mês, foram intensificadas as operações conjuntas de trânsito em Apucarana com foco na redução dos índices de acidentes.