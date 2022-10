Apucarana encaminha liberação de R$5 milhões para importantes obras

Da Redação

Em audiência nesta quarta-feira (19), em Curitiba, com o secretário chefe da Casa Civil, do Governo do Estado, João Carlos Ortega, o prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, tratou dos detalhes finais para a liberação de recursos para duas importantes obras viárias. O secretário Ortega assegurou que Apucarana licitou os projetos – que já estão aprovados -, e agora o Governo do Paraná irá disponibilizar os recursos para execução.

Trata-se da avenida marginal do Parque Industrial Sul, na lateral oposta ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), que inclui também um novo acesso ao Parque Industrial da Juruba. “Esta via marginal irá garantir mais segurança e melhor fluxo no acesso às empresas instaladas no Parque Industrial Sul e ainda permitirá um acesso mais adequado às novas empresas que estão se instalando no Parque Industrial da Juruba”, avalia o prefeito.

A segunda obra, que será custeada com os recursos alocados na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedu), é o novo sistema de acesso à cidade, via Contorno Norte, na Avenida Ayrton Senna, junto à Sociedade Rural de Apucarana. “O acesso junto à Rua Koey Tatessuji, garante uma nova alternativa de acesso a Apucarana, eliminando os riscos de acidentes, que são recorrentes neste ponto do Contorno Norte, ao lado do Parque de Exposições da Rural”, anuncia Junior.

Conforme explica o prefeito, as duas obras já têm recursos inseridos no orçamento do Estado e, também, dispõem de projetos devidamente aprovados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). “São duas importantes obras que estamos garantindo para Apucarana e que, em alguns meses, terão seus processos de licitação abertos”, enaltece o prefeito.





