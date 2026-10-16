Apucarana elege Miss e Mister Longevidade 2026

Concurso no Cine Teatro Fênix reuniu 18 participantes, com idades entre 60 e 86 anos, e integrou a programação do Mês da Pessoa Idosa

Maria Lúcia Coutinho Cazarin, de 63 anos, e João Luiz da Silva, de 66, foram eleitos Miss e Mister Longevidade Apucarana 2026. Realizado no Cine Teatro Fênix, o concurso reuniu 12 mulheres e seis homens, entre 60 e 86 anos, como parte da programação do Mês da Pessoa Idosa.

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Os candidatos participaram de desfiles em grupo e apresentações individuais, nas quais compartilharam suas trajetórias e desejos com o público. A avaliação levou em conta elegância, simpatia, desenvoltura e história de vida.

Vencedor da categoria masculina, João Luiz enfrentou um acidente vascular cerebral (AVC) e atualmente é acolhido no Lar São Vicente de Paulo. Maria Lúcia contou que sonha em morar em uma chácara, perto da natureza, dos animais e dos netos.

Na categoria feminina, Maria do Socorro Duda, de 79 anos, ficou em segundo lugar, seguida por Vanir da Silva, de 75. Entre os homens, José da Rocha Santos, de 86 anos, conquistou a segunda colocação, e José Claudinei Linares, de 64, ficou em terceiro.

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Promovido pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, o evento teve apoio das secretarias da Mulher e Assuntos da Família e da Cultura e Turismo.

O prefeito Rodolfo Mota relacionou a iniciativa às políticas de atendimento à população idosa. “Essa iniciativa é uma demonstração do quanto nos importamos com as pessoas idosas. Estamos falando de direitos, proteção, cuidado, respeito e acolhimento”, afirmou.

A secretária de Assistência Social, Fabíola Cristina Carrero, destacou os relatos apresentados pelos concorrentes. “Alguns relataram o desejo de viajar, outros sonham em rever lugares especiais, ganhar um rádio ou simplesmente continuar vivendo com saúde e tranquilidade.”

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Segundo a secretária, a preparação incluiu cuidados com cabelos, maquiagem e escolha dos trajes, com auxílio de familiares e voluntários. A coordenadora do concurso e diretora de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, Jéssica Mantovani, também acompanhou os preparativos e ensaios dos 18 candidatos.

O júri foi composto por Raquel Rabelo, professora de Design de Moda da UTFPR; Vinicius Roberto Crispim, chefe da Divisão de Extensão e Cultura da Unespar; Thiago Gentil Ramires, diretor-geral da UTFPR Apucarana; Aida Assunção, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana); e Carla Beatriz da Luz Mendes, Miss Apucarana 2025 e segunda princesa do Paraná 2026.

Os eleitos receberam faixas e presentes. Todos os concorrentes foram homenageados com flores e fotografias feitas para o concurso. O curso de Design de Moda da UTFPR colaborou na confecção das faixas. A programação também teve apresentações de dança tradicional gaúcha e música regional.

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Confira a classificação

Categoria feminina

- Miss Longevidade: Maria Lúcia Coutinho Cazarin, 63 anos;

- 2º lugar: Maria do Socorro Duda, 79 anos;

- 3º lugar: Vanir da Silva, 75 anos.

Categoria masculina