Apucarana edifica praça em homenagem aos Oblatos de São José

O prefeito Júnior da Femac vistoriou nesta semana o andamento das obras de estruturação de uma praça na Rua Padre Severino Cerutti, junto à rotatória do Colégio São José (antiga Praça Duque de Caxias). Além de todos os equipamentos típicos de um logradouro público, no local está sendo estruturado um “Monumento em Homenagem aos 100 dos Oblatos de São José no Brasil”.Quando pronto, o local irá sediar a realização de eventos religiosos. “Esse projeto é uma demonstração do carinho que apucaranenses têm pelo trabalho dos Oblatos de São José na nossa cidade, pessoas muito importante para nossa comunidade”, destaca o prefeito Júnior da Femac.

O trabalho envolve reforma das calçadas e construção de novos passeios, instalação de piso tátil, bancos e mesas de xadrez, caminho sensorial, lixeiras, iluminação, academia ao ar livre e paisagismo. Também serão instalados dois monumentos que prestam homenagem aos 100 anos da presença dos Oblatos de São José no Brasil.

Durante a vistoria, Júnior constatou que a empresa vencedora da licitação já executou toda parte de tubulação para instalação da iluminação e, nesta semana, trabalha na concretagem das calçadas. “As obras tiveram início no final de setembro e já estão em fase adiantada”, constatou Júnior da Femac, destacando que o projeto da nova praça foi concebido pelo Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) e a execução tem acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Obras.

Homenagem – Um dos dois monumentos que serão instalados homenageia a São José Marello, fundador dos Oblatos de São José e ficará no centro da praça. “A estrutura será em aço e alumínio composto, fixado sobre uma plataforma de concreto com espelhos d’água nas laterais”, detalha o prefeito Júnior da Femac. Lembrando um livro com várias páginas, a peça trará inscrita a frase de São José Marello: “A caridade deve predominar sobre todas as nossas ações, ela consolida a fé, aumenta a esperança e nos une mais intimamente a Deus.

Já o segundo monumento “100 anos dos Oblatos de São José no Brasil” abrigará uma cápsula do tempo, na qual serão guardadas mensagens dos Oblatos e outras pessoas para posteridade. “Esta cápsula só será aberta no ano de 2070”, relata o prefeito.Executada com recursos federais através do Ministério do Turismo, o valor da obra, de quase R$ 250 mil, foi conquistado pelos Oblatos de São José de Apucarana por emenda parlamentar do ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly.