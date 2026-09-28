Apucarana é vice-campeã paranaense de atletismo sub-12 com quebra de recordes

A equipe de atletismo sub-12 de Apucarana conquistou o vice-campeonato estadual da categoria durante o final de semana, no 4º Campeonato Paranaense de Atletismo Sub-12, realizado na pista da Universidade Estadual de Londrina (UEL). A delegação encerrou a competição com nove medalhas no total, sendo quatro de ouro, duas de prata e três de bronze, destacando-se entre os 13 municípios participantes.

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O grande nome de Apucarana e da competição foi Nathan Augusto Almeida Gerin, eleito o melhor atleta masculino do torneio. Beneficiário do programa municipal Bolsa Atleta, ele faturou três medalhas de ouro e uma de prata, além de estabelecer novos recordes paranaenses nas provas dos 150 e 600 metros rasos. O jovem também foi fundamental para a equipe campeã do revezamento 5x60 metros e vice-campeã do 4x150 metros misto.

Para o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, o resultado coroa o trabalho de base desenvolvido pela Secretaria de Esportes. Ele ressaltou que, mesmo muito jovens, os atletas já demonstram talento, disciplina e comprometimento, e classificou os recordes de Nathan e o vice-campeonato geral como motivos de orgulho para a cidade. A coordenação da equipe é do professor José Marcelino da Silva, o Grillo, com orientação técnica de Luiz Henrique Pereira e Beatriz da Silva Diogo Andrade.

Além do desempenho de Nathan, a equipe masculina garantiu presença no pódio com Leonardo Gonçalves, que venceu os 60 metros rasos e o revezamento 5x60 metros, além de levar a prata no 4x150 metros misto e um quarto lugar nos 600 metros. O ouro no revezamento 5x60 metros também contou com a força de Gabriel Magro Kurunzi, Yan Guilherme Freitas Felix e Francisco de Assunção Nedoptalski. Nas disputas individuais, Yan conquistou o bronze nos 800 metros de marcha atlética e Francisco levou o bronze nos 600 metros rasos. O atleta Arthur Gustavo Freitas Felix também pontuou ao terminar em quarto lugar na marcha atlética.

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No naipe feminino, Alicia Sloboda Rodrigues faturou a prata nos 150 metros rasos e no revezamento 4x150 metros misto, prova que também rendeu o vice-campeonato a Luiza Cezário Dias. Nos concursos, Maria Eduarda Nunes da Silva garantiu a medalha de bronze no lançamento da pelota e a nona posição no arremesso de peso. A delegação contou ainda com a participação expressiva de Isadora Malaquias Bezerra, Lorena Nascimento Chagas, Annalu de Morais Menha e Emilly Beatriz de Paula Diego da Silva, que integraram as equipes de revezamento e disputaram provas de velocidade, ajudando a somar os pontos que garantiram o troféu para Apucarana.