Apucarana é vice-campeã feminina no Paranaense de Atletismo Sub-14

A equipe feminina Sub-14 da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana conquistou o vice-campeonato do 27º Campeonato Paranaense Loterias Caixa de Atletismo U14. A competição, promovida pela Federação Paranaense de Atletismo (FAP), reuniu jovens talentos de diversas regiões do Estado neste final de semana, na pista de atletismo da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

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Além do vice-campeonato feminino, Apucarana terminou a competição na sexta colocação no masculino e garantiu o terceiro lugar na classificação geral. Ao todo, os atletas apucaranenses conquistaram 13 medalhas, sendo seis de ouro, uma de prata e seis de bronze.

No feminino, Ana Clara Pavesi Pancione dos Santos foi um dos grandes destaques da equipe. A atleta conquistou três medalhas de ouro, vencendo as provas de salto em altura, salto em distância e revezamento 5×60. No salto em altura, Ana Clara alcançou a marca de 1,52 metro, resultado que a coloca na segunda posição do ranking brasileiro Sub-16. O desempenho ganha ainda mais relevância pelo fato de a atleta ter apenas 12 anos.

No masculino, o principal destaque foi Adryan Gomes da Silva, que conquistou duas medalhas de ouro, nos 2.000 metros da marcha atlética e no salto em altura, além de uma medalha de bronze no revezamento 4×150 misto. Ele também terminou em quarto lugar no revezamento 5×60. “É uma alegria e um orgulho ver a nova geração de atletas de Apucarana se destacando no Paraná. Esses resultados mostram que temos muito talento sendo formado na nossa cidade e, principalmente, que quando existe oportunidade, incentivo e trabalho sério, nossos jovens respondem à altura. A conquista do vice-campeonato feminino, o terceiro lugar geral e as 13 medalhas mostram a força do nosso atletismo”, disse o prefeito Rodolfo Mota.

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O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, parabenizou a toda a delegação, que foi chefiada pelo coordenador técnico de Atletismo, professor José Marcelino da Silva, e teve os professores Luiz Henrique Pereira e Beatriz da Silva Diogo Andrade na comissão técnica. “Quero parabenizar cada atleta, as famílias, os professores e toda a equipe da Secretaria de Esportes. Estamos falando de crianças e adolescentes que estão construindo, com dedicação e disciplina, uma trajetória que pode levá-los muito longe. E o mais importante: eles estão aprendendo desde cedo valores que o esporte ensina como poucos — esforço, respeito, persistência e espírito de equipe. Apucarana acredita nos seus jovens e vai continuar trabalhando para que cada vez mais talentos tenham estrutura e oportunidade para representar nossa cidade”, disse o secretário.

Entre os demais membros da equipe feminina, destaque para os resultados de Allana Sloboda Rodrigues, conquistando o ouro no revezamento 5×60, a prata nos 800 metros e o bronze nos 150 metros e no revezamento 4×150 misto. Kethellyn Vitória de Lima, campeã dos 800 metros e do revezamento 5×60, além de bronze no revezamento 4×150 misto e quarto lugar nos 150 metros. Nathaly Emanuelly de Paula Diego da Silva, que integrou a equipe campeã do revezamento 5×60, ficando em quarto lugar nos 800 metros e em sétimo nos 150 metros. Sophia Lima Pego também conquistando o ouro no revezamento 5×60 e terminando na 11ª colocação nos 150 metros. E Kimberly Emanueli Berto Vilas Boas, conquistando o bronze no arremesso de peso e em 12º lugar nos 60 metros.

No masculino, Pedro Henrique Rodrigues Bosso conquistou o bronze no tetratlo (provas de 60 metros com barreiras, arremesso de peso, salto em distância) e 800 metros, e quarto no revezamento 5×60. Cauã Santos da Motta, terceiro no revezamento 4×150 misto, quarto no revezamento 5×60, sétimo nos 60 metros e oitavo nos 150 metros. Murilo Rian de Souza dos Santos, quarto no revezamento 5×60, quinto nos 800 metros e 16º nos 150 metros. Caio Henrique de Oliveira Francisco dos Santos, quarto no revezamento 5×60 e em 17º nos 150 metros. Jean Pedro Galvão de Lima dos Santos, sétimo no lançamento do dardo e oitavo no salto em distância.

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Balanço da participação de Apucarana

Vice-campeã no feminino

6º lugar no masculino

3º lugar na classificação geral

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6 medalhas de ouro

1 medalha de prata

6 medalhas de bronze

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13 medalhas no total