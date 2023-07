Apucarana e Unespar discutem parcerias para o segundo semestre

O fortalecimento de iniciativas em andamento e o desenvolvimento de novas parcerias entre a Prefeitura de Apucarana e o campus Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar/Fecea) foram pauta de uma audiência nesta segunda-feira (17/07), no gabinete municipal, entre o prefeito Júnior da Femac e o diretor da instituição de ensino superior, professor Daniel Fernando Matheus Gomes.

As tratativas, que focam projetos na área educacional junto aos servidores da rede municipal, também envolvem a elaboração de ações voltadas à comunidade local. “Já desenvolvemos uma série de parcerias com a Unespar Apucarana e estamos dando início ao planejamento de novos projetos que vamos implementar ao longo deste segundo semestre, sobretudo, na capacitação de professores e demais servidores que atuam em nossos centros de educação infantil (CMEI’s) e escolas. Também estamos definindo novas parcerias para, com apoio do Município, aproximar ainda mais a sociedade das ações desenvolvidas pela universidade”, comenta o prefeito Júnior da Femac, explicando que o intuito é fomentar ainda mais, junto ao cidadão, o “sentimento de pertencimento, de valorização da Unespar”. “Uma universidade pública de ensino gratuito e de qualidade que muito orgulha Apucarana”, diz o prefeito.

Acompanhado das professoras Adriana Salvaterra, coordenadora do Departamento do curso de Pedagogia, e Patrícia Cunha, assessora da reitoria, o diretor da Unespar Apucarana, professor Daniel Gomes disse que com o apoio da prefeitura a universidade desenvolve trabalhos que beneficiam diretamente a sociedade. “Tivemos mais uma reunião importante de planejamento, onde discutimos novas atividades em conjunto. Agradecemos ao prefeito por estar sempre aberto às parcerias em favor da comunidade”, disse Gomes.

