Apucarana e região tem previsão de tempo instável no fim de semana - TNOnline

Apucarana e região amanheceram o sábado (05), com leve chuvisco e temperatura amena que deve variar até a máxima de 27 graus e e mínima de 16 graus no domingo. Uma frente fria está na região norte do estado o que mantém o tempo instável até a segunda-feira, segundo o Simepar - Sistema Meteorológico do Paraná.

Até o sábado pela manhã, a Defesa Civil não emitiu alerta para a região de chuvas fortes e tempestades ou possibilidades de vendaval. Há previsão de chuva intensa no Paraná e em Santa Catarina com chuva ocorrendo a qualquer hora do dia entre períodos de tempo nublado. Somente em parte do Rio Grande do Sul o tempo deve seguir aberto.