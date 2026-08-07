Apucarana é referência estadual em governo digital e inovação na gestão pública
Ampliação dos serviços digitais, transparência e novos canais de atendimento renderam ao prefeito Rodolfo Mota o título de Prefeito Inovador 2026
A ampliação dos serviços online disponíveis ao cidadão, em especial a implantação da plataforma PlacarSoft para organização das atividades da Secretaria Municipal de Esportes, renderam ao prefeito Rodolfo Mota o título de Prefeito Inovador 2026. O reconhecimento foi recebido nesta última quarta-feira (05/08) durante o 11º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado em São José dos Pinhais. Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), em parceria com a Prefeitura de São José dos Pinhais, o evento reuniu 130 cidades paranaenses, entre gestores públicos, especialistas e empresas de tecnologia para debater soluções que impulsionam a modernização da administração pública e melhoram os serviços prestados à população.
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“No mundo globalizado, as cidades precisam se conectar, as experiências precisam ser trocadas. Boas ideias acontecem em Apucarana, São José dos Pinhais, Curitiba, em todas as cidades, e precisam ser compartilhadas para serem replicadas. Em congressos como este, conseguimos pensar, ouvir, trocar essas experiências. Gestores públicos e empresas no setor privado juntas para apresentar e pensar em soluções que melhoram a vida das pessoas. Tudo isso é muito positivo”, destacou o prefeito.
Rodolfo enalteceu o trabalho realizado pelo secretário de Esportes, Bruno Marchi, que motivou o reconhecimento da atual gestão junto ao evento municipalista. “O Bruno tem sido um grande gestor à frente da pasta do Esporte. Ele trouxe essa solução digital, que é a plataforma PlacarSoft, modernizando a forma como são gerenciadas as escolinhas e competições esportivas, agendamento de espaços esportivos, tornando mais ágil e transparente todo o processo”, parabenizou o prefeito que, durante o congresso palestrou sobre: “Comunicação clara na prática: do Portal à participação popular em Apucarana”.
“Mostrei como a tecnologia vem sendo incorporada ao cotidiano da administração municipal de Apucarana para simplificar o acesso aos serviços públicos, reduzir a burocracia e aproximar a Prefeitura da população. Governo digital não é simplesmente colocar serviços na internet, mas usar a tecnologia para facilitar a vida das pessoas. Saímos de cerca de 60 para 159 serviços online e estamos construindo uma Prefeitura cada vez mais próxima, eficiente e acessível”, afirmou o prefeito Rodolfo Mota.
Acompanhado do diretor de Esportes, Pedro Valin, o secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi também participou do congresso. Ele explica como a ferramenta PlacarSoft vem sendo utilizada pela Prefeitura de Apucarana. “É sistema online contratado por licitação que centraliza inscrições para escolinhas, natação, hidroginástica, cadastro de atletas, competições e agendamento de espaços públicos para a prática esportiva. Tudo isso em um único ambiente digital, reduzindo burocracia, custos operacionais e agilizando o atendimento à população. Ficamos muito felizes com o reconhecimento neste importante congresso estadual. Realmente é uma ferramenta que modernizou a nossa secretaria e merece ser conhecida e replicada por outros municípios”, disse o secretário.
O evento – Com o propósito de fortalecer a participação dos municípios paranaenses e ampliar o alcance das discussões sobre inovação, tecnologia e modernização da gestão pública, o 11º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes teve o apoio do Sebrae, da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e das associações de municípios Amsulpar, Cantuquiriguaçu (CANTU), Amocentro, Amcespar, Amsop, Amusep, Amuvi, Amunorpi, Amsulep, AMCG e AMUNPAR.