Apucarana é referência em saúde na escola; saiba mais

Instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, o Programa Saúde na Escola está completando 15 anos. Em comemoração, os ministérios da Saúde e da Educação realizarão um evento, nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, em Brasília, com o objetivo de divulgar as melhores práticas desenvolvidas dentro do projeto no país. Apucarana foi um dos três municípios escolhidos para representar o estado do Paraná.

Em 2022, o Programa Saúde na Escola foi desenvolvido nos 24 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), 36 Escolas Municipais e 18 Colégios Estaduais de Apucarana. Ao todo, foram 1.340 ações realizadas, que envolveram mais de 166 mil professores e estudantes.

“Eu recebo com muita alegria a notícia de que o nosso município, ao lado de Curitiba e União da Vitória, tenha sido convidado a partilhar as suas boas práticas neste evento de nível nacional. Por meio do PSE, as crianças e os adolescentes apucaranenses aprendem conteúdos fundamentais sobre saúde, direitos humanos e a cultura da paz,” disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária Marli Fernandes citou as principais ações desenvolvidas na rede municipal de educação como parte do programa. “Os nossos alunos participam, por exemplo, de palestras e aulas sobre alimentação saudável, bons hábitos de higiene e prevenção de doenças, como Covid-19, Gripe, Dengue, Zika e Febre Chikungunya. Em 2022, a Autarquia de Educação também instituiu a Escola de Pais, com o intuito de compartilhar conhecimentos e informações sobre parentalidade com as famílias dos nossos mais de doze mil estudantes,” afirmou.

“Além disso, as crianças matriculadas nas escolas municipais ainda são contempladas com bochechos semanais de flúor, avaliação dentária e, se necessário, a instalação gratuita de aparelhos ortodônticos, que é feita pelos profissionais do nosso Centro de Especialidades Odontológicas,” acrescentou o secretário de saúde, Emídio Bachiega.

Em Apucarana, a coordenação do Programa Saúde na Escola está a cargo da coordenadora pedagógica da AME, Evelyn Bispo da Silva, e o Diretor de Saúde nas Escolas da AMS, Paulo Ourives.

