Apucarana é primeiro lugar no Prêmio Microcrédito da Fomento Paraná

Apucarana conquistou o Prêmio Estadual de Microcrédito Fomento Paraná e Sebrae/PR, edição 2023, na categoria “cidades entre 100 mil e 200 mil habitantes”. A premiação, que reconhece os municípios que se destacam na intermediação de operações e gestão da carteira de microcréditos, foi entregue na noite desta quarta-feira (29/11), em Foz do Iguaçu, durante o 8º Encontro Estadual de Agentes de Crédito Fomento Paraná e Sebrae/PR.

Entre os critérios avaliados e que colocaram Apucarana no lugar mais alto do pódio no Paraná na sua categoria populacional, estiveram o planejamento e execução de ações, contratações, renegociações, capacitações, propostas de melhorias e boas práticas de acesso ao crédito. A noite de gala também reconheceu individualmente o trabalho dos agentes de crédito de todo o Estado, sendo em Apucarana premiada a agente do Banco da Mulher Paranaense, Edi Arcas Aquino, em reconhecimento “à capacidade de planejamento e execução do plano de ação proposto”.

O prefeito Júnior da Femac celebrou a conquista e salientou que a premiação abrange o trabalho do “Banco da Mulher Paranaense”, com microcréditos exclusivos para o público feminino, e da Sala do Empreendedor, com a linha “Microcrédito Fácil”, todos ligados a Fomento Paraná do Governo do Estado. “Um reconhecimento que muito nos orgulha, certificando que estamos no rumo certo, atuando dentro do que os nossos empreendedores necessitam. Também comprova que temos uma equipe qualificada, comprometida com os objetivos e com desenvolvimento econômico do município”, avalia o prefeito. Ele também enalteceu a parceria com o Sebrae Apucarana. “Uma entidade de excelência que está envolvida em todo este processo de fortalecimento do nosso comércio, indústria e prestadores de serviços”, diz Júnior da Femac.

De janeiro até o momento, cerca de R$1,5 milhão em microcréditos foram liberados em Apucarana através de linhas da Fomento Paraná para ações empreendedoras. “Este encontro paranaense reuniu agentes que atuam em mais de 300 cidades, operacionalizando acesso ao microcrédito por meio de salas do empreendedor, Agências do Trabalhador e outras estruturas públicas, e ver Apucarana no primeiro lugar é bastante gratificante. Agradeço ao prefeito Júnior da Femac, que nos cobra diariamente e também possibilita total condição de realizarmos nosso trabalho, e parabenizo a todos os servidores envolvidos no atendimento”, acentua Sueli Pereira, secretária da Fazenda. Na categoria vencida por Apucarana (cidades entre 100 mil e 200 mil habitantes), Arapongas ficou em segundo e Guarapuava em terceiro lugar.

O consultor do Sebrae Apucarana, Tiago Cunha, que participou da entrega de premiação, reforça que a iniciativa premia o trabalho dos agentes de crédito. “Uma grande rede que atua dentro do Estado e que trabalha de forma interligada com a Fomento Paraná e com o Sebrae”, assinala Cunha.

Ele acentua que Apucarana obteve o primeiro lugar em reconhecimento a inúmeros critérios que vão além do volume financeiro liberado. “A premiação avaliou também a questão do planejamento, da organização, comprovando que a equipe de agentes de créditos vinculados à prefeitura desenvolveram, ao longo do ano, um excelente trabalho, referência no Paraná para cidades do mesmo porte”, reforça o consultor do Sebrae, enaltecendo as parcerias do serviço brasileiro com a Prefeitura de Apucarana. “Mantemos há muito tempo uma forte parceria, não só no desenvolvimento e no apoio ao micro pequeno empreendedor, mas também no que se diz respeito ao acesso a crédito, ao desenvolvimento dos pequenos negócios no nosso município e, com isso, temos fortalecido ainda mais a economia local”, diz Tiago Cunha, consultor do Sebrae Apucarana.

O evento – Realizado em parceria pela Fomento Paraná e Sebrae/PR, o 8º Encontro Estadual de Agentes de Crédito Fomento Paraná e Sebrae/PR, que acontece em Foz do Iguaçu, também envolveu momentos de capacitação dos agentes de crédito. Durante a programação, o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, destacou a participação dos agentes de crédito, a parceria com o Sebrae e o papel dos prefeitos das cidades que são parceiras da Fomento Paraná, principalmente daquelas que foram campeãs do Prêmio Estadual de Microcrédito. “São lideranças que nos ajudam a construir e valorizar a rede de agentes e a colocar o crédito nos municípios”, disse.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, que retornou de missão à Alemanha para atração de novos negócios para o Estado, enviou em vídeo uma mensagem de agradecimento ao trabalho dos agentes de crédito de todo o Paraná.

Como ter acesso ao microcrédito

Sala do Empreendedor

Órgão responsável: Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego

Telefone: 3308-1412

Endereço: Rua Lapa, 127 (ao lado da prefeitura)

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

E-mail: saladoempreendedorapucarana@gmail.com



Banco da Mulher Paranaense

Órgão responsável: Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego

Telefone: 3422-4000 (Ramal 217)

Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25 – Centro

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 16h30

E-mail: fomentopr.apucarana@gmail.com

Garantinorte-PR

As operações poderão ser obtidas via Sicoob Aliança, Sicredi, Cresol, Unicred e Uniprime

