Apucarana e outros seis municípios têm voos da Azul suspensos

Azul iniciou operações em Apucarana em janeiro deste ano e já suspendeu os voos

Com menos de um ano de operação, a companhia aérea Azul suspendeu as atividades em Apucarana, norte do Paraná, e em outros seis municípios do estado.

Entre as localidades que tiveram as operações suspensas estão Arapongas, Cornélio Procópio, Paranavaí, Campo Mourão, Cianorte e Umuarama. A reportagem tenta contato com a Azul para saber o que motivou os cancelamentos dos voos.

A Azul iniciou as operações em Apucarana no dia 25 de janeiro deste ano com voos para Curitiba que eram realizados três vezes na semana: às terças, quintas e domingos.

Em Arapongas, a companhia começou a operar no dia 24 de janeiro, com voos às segundas, quartas e sextas-feiras também com destino a Curitiba. Em reunião realizada em outubro representantes da Azul Linhas Aéreas teriam afirmado ao prefeito, Sérgio Onofre, sobre a possibilidade de a companhia ampliar a oferta de voos para Arapongas.

