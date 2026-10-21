Apucarana e outras 177 cidades do Paraná estão em alerta para temporais

Após alguns dias de sol, a chuva deve voltar ao Paraná nesta quarta-feira (21), com previsão de temporais, rajadas de vento e possibilidade de granizo

Apucarana e outras 322 cidades do Paraná estão sob alerta amarelo para tempestades nesta quarta-feira (21), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso começa às 15h e segue até 23h59, com previsão de chuva intensa, possibilidade de granizo e rajadas de vento de até 60 km/h.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (21) em Apucarana e região



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De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva deve começar durante a madrugada, principalmente nas regiões Oeste, Noroeste, Sudoeste e Centro-Sul. Até sexta-feira (23), a instabilidade deve atingir todas as regiões do estado.

Os acumulados de chuva podem se aproximar de 100 milímetros em algumas áreas, principalmente no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. A previsão também indica possibilidade de chuva durante o fim de semana.

Previsão para os próximos dias

Na quarta-feira (21), há risco de pancadas fortes, raios, granizo e ventos intensos. Na quinta-feira (22), a instabilidade deve avançar para outras regiões do Paraná. O Inmet aponta baixo risco de falta de energia, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos nas cidades sob alerta.

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Como se proteger

A orientação é evitar abrigo sob árvores durante tempestades, manter distância de estruturas metálicas e não atravessar áreas alagadas. A população deve acompanhar os avisos oficiais da Defesa Civil e dos órgãos de meteorologia.

Cidades sob alerta

Altamira do Paraná

Altônia

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Alto Paraíso

Alto Paraná

Alto Piquiri

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Alvorada do Sul

Amaporã

Ampére

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Anahy

Ângulo

Apucarana

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Arapongas

Arapuã

Araruna

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Ariranha do Ivaí

Assaí

Assis Chateaubriand

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Astorga

Atalaia

Barbosa Ferraz

Barracão

Bela Vista da Caroba

Bela Vista do Paraíso

Bituruna

Boa Esperança

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Ventura de São Roque

Boa Vista da Aparecida

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso

Bom Sucesso do Sul

Borrazópolis

Braganey

Brasilândia do Sul

Cafeara

Cafelândia

Cafezal do Sul

Califórnia

Cambé

Cambira

Campina da Lagoa

Campina do Simão

Campo Bonito

Campo Mourão

Cândido de Abreu

Candói

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Cascavel

Catanduvas

Centenário do Sul

Céu Azul

Chopinzinho

Cianorte

Cidade Gaúcha

Clevelândia

Colorado

Congonhinhas

Corbélia

Cornélio Procópio

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Corumbataí do Sul

Cruzeiro do Iguaçu

Cruzeiro do Oeste

Cruzeiro do Sul

Cruz Machado

Cruzmaltina

Curiúva

Diamante D'Oeste

Diamante do Norte

Diamante do Sul

Dois Vizinhos

Douradina

Doutor Camargo

Enéas Marques

Engenheiro Beltrão

Entre Rios do Oeste

Esperança Nova

Espigão Alto do Iguaçu

Farol

Faxinal

Fênix

Fernandes Pinheiro

Floraí

Flor da Serra do Sul

Floresta

Florestópolis

Flórida

Formosa do Oeste

Foz do Iguaçu

Foz do Jordão

Francisco Alves

Francisco Beltrão

General Carneiro

Godoy Moreira

Goioerê

Goioxim

Grandes Rios

Guaíra

Guairaçá

Guamiranga

Guaporema

Guaraci

Guaraniaçu

Guarapuava

Honório Serpa

Ibema

Ibiporã

Icaraíma

Iguaraçu

Iguatu

Imbaú

Imbituva

Inácio Martins

Inajá

Indianópolis

Ipiranga

Iporã

Iracema do Oeste

Irati

Iretama

Itaguajé

Itaipulândia

Itambé

Itapejara d'Oeste

Itaúna do Sul

Ivaí

Ivaiporã

Ivaté

Ivatuba

Jaguapitã

Jandaia do Sul

Janiópolis

Japurá

Jardim Alegre

Jardim Olinda

Jataizinho

Jesuítas

Juranda

Jussara

Kaloré

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Leópolis

Lidianópolis

Lindoeste

Loanda

Lobato

Londrina

Luiziana

Lunardelli

Lupionópolis

Mallet

Mamborê

Mandaguaçu

Mandaguari

Manfrinópolis

Mangueirinha

Manoel Ribas

Marechal Cândido Rondon

Maria Helena

Marialva

Marilândia do Sul

Marilena

Mariluz

Maringá

Mariópolis

Maripá

Marmeleiro

Marquinho

Marumbi

Matelândia

Mato Rico

Mauá da Serra

Medianeira

Mercedes

Mirador

Miraselva

Missal

Moreira Sales

Munhoz de Melo

Nossa Senhora das Graças

Nova Aliança do Ivaí

Nova América da Colina

Nova Aurora

Nova Cantu

Nova Esperança

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Laranjeiras

Nova Londrina

Nova Olímpia

Nova Prata do Iguaçu

Nova Santa Bárbara

Nova Santa Rosa

Nova Tebas

Novo Itacolomi

Ortigueira

Ourizona

Ouro Verde do Oeste

Paiçandu

Palmas

Palmital

Palotina

Paraíso do Norte

Paranacity

Paranapoema

Paranavaí

Pato Bragado

Pato Branco

Paula Freitas

Paulo Frontin

Peabiru

Perobal

Pérola

Pérola d'Oeste

Pinhal de São Bento

Pinhão

Pitanga

Pitangueiras

Planaltina do Paraná

Planalto

Ponta Grossa

Porecatu

Porto Barreiro

Porto Rico

Porto Vitória

Prado Ferreira

Pranchita

Presidente Castelo Branco

Primeiro de Maio

Prudentópolis

Quarto Centenário

Quatro Pontes

Quedas do Iguaçu

Querência do Norte

Quinta do Sol

Ramilândia

Rancho Alegre

Rancho Alegre D'Oeste

Realeza

Rebouças

Renascença

Reserva

Reserva do Iguaçu

Rio Azul

Rio Bom

Rio Bonito do Iguaçu

Rio Branco do Ivaí

Rolândia

Roncador

Rondon

Rosário do Ivaí

Sabáudia

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Cecília do Pavão

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Fé

Santa Helena

Santa Inês

Santa Isabel do Ivaí

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Maria do Oeste

Santa Mônica

Santa Tereza do Oeste

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio do Caiuá

Santo Antônio do Paraíso

Santo Antônio do Sudoeste

Santo Inácio

São Carlos do Ivaí

São Jerônimo da Serra

São João

São João do Caiuá

São João do Ivaí

São João do Triunfo

São Jorge d'Oeste

São Jorge do Ivaí

São Jorge do Patrocínio

São José das Palmeiras

São Manoel do Paraná

São Mateus do Sul

São Miguel do Iguaçu

São Pedro do Iguaçu

São Pedro do Ivaí

São Pedro do Paraná

São Sebastião da Amoreira

São Tomé

Sapopema

Sarandi

Saudade do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Sertaneja

Sertanópolis

Sulina

Tamarana

Tamboara

Tapejara

Tapira

Teixeira Soares

Telêmaco Borba

Terra Boa

Terra Rica

Terra Roxa

Tibagi

Toledo

Três Barras do Paraná

Tuneiras do Oeste

Tupãssi

Turvo

Ubiratã

Umuarama

União da Vitória

Uniflor

Uraí

Vera Cruz do Oeste

Verê

Virmond

Vitorino

Xambrê