Apucarana e outras 177 cidades do Paraná estão em alerta para temporais
Após alguns dias de sol, a chuva deve voltar ao Paraná nesta quarta-feira (21), com previsão de temporais, rajadas de vento e possibilidade de granizo
Apucarana e outras 322 cidades do Paraná estão sob alerta amarelo para tempestades nesta quarta-feira (21), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso começa às 15h e segue até 23h59, com previsão de chuva intensa, possibilidade de granizo e rajadas de vento de até 60 km/h.
-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (21) em Apucarana e região
De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva deve começar durante a madrugada, principalmente nas regiões Oeste, Noroeste, Sudoeste e Centro-Sul. Até sexta-feira (23), a instabilidade deve atingir todas as regiões do estado.
Os acumulados de chuva podem se aproximar de 100 milímetros em algumas áreas, principalmente no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. A previsão também indica possibilidade de chuva durante o fim de semana.
Previsão para os próximos dias
Na quarta-feira (21), há risco de pancadas fortes, raios, granizo e ventos intensos. Na quinta-feira (22), a instabilidade deve avançar para outras regiões do Paraná. O Inmet aponta baixo risco de falta de energia, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos nas cidades sob alerta.
Como se proteger
A orientação é evitar abrigo sob árvores durante tempestades, manter distância de estruturas metálicas e não atravessar áreas alagadas. A população deve acompanhar os avisos oficiais da Defesa Civil e dos órgãos de meteorologia.
Cidades sob alerta
Altamira do Paraná
Altônia
Alto Paraíso
Alto Paraná
Alto Piquiri
Alvorada do Sul
Amaporã
Ampére
Anahy
Ângulo
Apucarana
Arapongas
Arapuã
Araruna
Ariranha do Ivaí
Assaí
Assis Chateaubriand
Astorga
Atalaia
Barbosa Ferraz
Barracão
Bela Vista da Caroba
Bela Vista do Paraíso
Bituruna
Boa Esperança
Boa Esperança do Iguaçu
Boa Ventura de São Roque
Boa Vista da Aparecida
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso
Bom Sucesso do Sul
Borrazópolis
Braganey
Brasilândia do Sul
Cafeara
Cafelândia
Cafezal do Sul
Califórnia
Cambé
Cambira
Campina da Lagoa
Campina do Simão
Campo Bonito
Campo Mourão
Cândido de Abreu
Candói
Cantagalo
Capanema
Capitão Leônidas Marques
Cascavel
Catanduvas
Centenário do Sul
Céu Azul
Chopinzinho
Cianorte
Cidade Gaúcha
Clevelândia
Colorado
Congonhinhas
Corbélia
Cornélio Procópio
Coronel Domingos Soares
Coronel Vivida
Corumbataí do Sul
Cruzeiro do Iguaçu
Cruzeiro do Oeste
Cruzeiro do Sul
Cruz Machado
Cruzmaltina
Curiúva
Diamante D'Oeste
Diamante do Norte
Diamante do Sul
Dois Vizinhos
Douradina
Doutor Camargo
Enéas Marques
Engenheiro Beltrão
Entre Rios do Oeste
Esperança Nova
Espigão Alto do Iguaçu
Farol
Faxinal
Fênix
Fernandes Pinheiro
Floraí
Flor da Serra do Sul
Floresta
Florestópolis
Flórida
Formosa do Oeste
Foz do Iguaçu
Foz do Jordão
Francisco Alves
Francisco Beltrão
General Carneiro
Godoy Moreira
Goioerê
Goioxim
Grandes Rios
Guaíra
Guairaçá
Guamiranga
Guaporema
Guaraci
Guaraniaçu
Guarapuava
Honório Serpa
Ibema
Ibiporã
Icaraíma
Iguaraçu
Iguatu
Imbaú
Imbituva
Inácio Martins
Inajá
Indianópolis
Ipiranga
Iporã
Iracema do Oeste
Irati
Iretama
Itaguajé
Itaipulândia
Itambé
Itapejara d'Oeste
Itaúna do Sul
Ivaí
Ivaiporã
Ivaté
Ivatuba
Jaguapitã
Jandaia do Sul
Janiópolis
Japurá
Jardim Alegre
Jardim Olinda
Jataizinho
Jesuítas
Juranda
Jussara
Kaloré
Laranjal
Laranjeiras do Sul
Leópolis
Lidianópolis
Lindoeste
Loanda
Lobato
Londrina
Luiziana
Lunardelli
Lupionópolis
Mallet
Mamborê
Mandaguaçu
Mandaguari
Manfrinópolis
Mangueirinha
Manoel Ribas
Marechal Cândido Rondon
Maria Helena
Marialva
Marilândia do Sul
Marilena
Mariluz
Maringá
Mariópolis
Maripá
Marmeleiro
Marquinho
Marumbi
Matelândia
Mato Rico
Mauá da Serra
Medianeira
Mercedes
Mirador
Miraselva
Missal
Moreira Sales
Munhoz de Melo
Nossa Senhora das Graças
Nova Aliança do Ivaí
Nova América da Colina
Nova Aurora
Nova Cantu
Nova Esperança
Nova Esperança do Sudoeste
Nova Laranjeiras
Nova Londrina
Nova Olímpia
Nova Prata do Iguaçu
Nova Santa Bárbara
Nova Santa Rosa
Nova Tebas
Novo Itacolomi
Ortigueira
Ourizona
Ouro Verde do Oeste
Paiçandu
Palmas
Palmital
Palotina
Paraíso do Norte
Paranacity
Paranapoema
Paranavaí
Pato Bragado
Pato Branco
Paula Freitas
Paulo Frontin
Peabiru
Perobal
Pérola
Pérola d'Oeste
Pinhal de São Bento
Pinhão
Pitanga
Pitangueiras
Planaltina do Paraná
Planalto
Ponta Grossa
Porecatu
Porto Barreiro
Porto Rico
Porto Vitória
Prado Ferreira
Pranchita
Presidente Castelo Branco
Primeiro de Maio
Prudentópolis
Quarto Centenário
Quatro Pontes
Quedas do Iguaçu
Querência do Norte
Quinta do Sol
Ramilândia
Rancho Alegre
Rancho Alegre D'Oeste
Realeza
Rebouças
Renascença
Reserva
Reserva do Iguaçu
Rio Azul
Rio Bom
Rio Bonito do Iguaçu
Rio Branco do Ivaí
Rolândia
Roncador
Rondon
Rosário do Ivaí
Sabáudia
Salgado Filho
Salto do Lontra
Santa Cecília do Pavão
Santa Cruz de Monte Castelo
Santa Fé
Santa Helena
Santa Inês
Santa Isabel do Ivaí
Santa Izabel do Oeste
Santa Lúcia
Santa Maria do Oeste
Santa Mônica
Santa Tereza do Oeste
Santa Terezinha de Itaipu
Santo Antônio do Caiuá
Santo Antônio do Paraíso
Santo Antônio do Sudoeste
Santo Inácio
São Carlos do Ivaí
São Jerônimo da Serra
São João
São João do Caiuá
São João do Ivaí
São João do Triunfo
São Jorge d'Oeste
São Jorge do Ivaí
São Jorge do Patrocínio
São José das Palmeiras
São Manoel do Paraná
São Mateus do Sul
São Miguel do Iguaçu
São Pedro do Iguaçu
São Pedro do Ivaí
São Pedro do Paraná
São Sebastião da Amoreira
São Tomé
Sapopema
Sarandi
Saudade do Iguaçu
Serranópolis do Iguaçu
Sertaneja
Sertanópolis
Sulina
Tamarana
Tamboara
Tapejara
Tapira
Teixeira Soares
Telêmaco Borba
Terra Boa
Terra Rica
Terra Roxa
Tibagi
Toledo
Três Barras do Paraná
Tuneiras do Oeste
Tupãssi
Turvo
Ubiratã
Umuarama
União da Vitória
Uniflor
Uraí
Vera Cruz do Oeste
Verê
Virmond
Vitorino
Xambrê