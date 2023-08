Apucarana e municípios da região aderem a 'Itaipu mais que energia'

Durante evento realizado nesta sexta-feira (18), em Foz do Iguaçu, a Prefeitura de Apucarana oficializou adesão ao Programa “Itaipu mais que energia”. O prefeito Junior da Femac participou do evento comandado pelo Diretor Geral de Hidrelétrica Itaipu, Enio Verri, e enalteceu a iniciativa que irá viabilizar importantes obras em todo o Paraná.

O programa consolida a ampliação da área de abrangência da usina. A partir de agora, os trabalhos socioambientais passarão de 54 municípios para 434, somando todos os 399 do Paraná e mais 35 do Mato Grosso do Sul. Durante o evento, a Diretoria da Itaipu Binacional assinou uma Ordem de Serviço com a Caixa Econômica Federal para estabelecer um convênio que tornará mais simples e transparente o repasse dos investimentos para os municípios.



“O programa, apresentado recentemente a todos os prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), irá disponibilizar recursos para que as prefeituras possam asfaltar estradas rurais, promover a conservação de nascentes e a proteção ambiental em geral”, explica o prefeito Junior da Femac, acrescentando que já estuda com as secretarias de obras e do meio ambiente, o projeto que Apucarana pretende protocolar.

Segundo ele, por meio de diversas ações custeadas por Itaipu, a hidrelétrica também irá se beneficiar com a proteção dos afluentes do Rio Paraná, que formam o seu reservatório. “Durante o evento em Foz do Iguaçu tive oportunidade de conversar com o diretor geral Enio Verri, acompanhado de todo o corpo técnico de Itaipu, e fiz questão de elogiar e, ao mesmo tempo, agradecer pela iniciativa, ao lado dos prefeitos de Londrina, Marcelo Belinati e de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro.

A convite de Itaipu a solenidade foi prestigiada pelos deputados federais Toninho Wandscheer (coordenador da bancada paranaense em Brasília) e Gleisi Hoffmann. Também participaram o presidente da Assembléia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; e os deputados estaduais Arilson Chiorato, Alexandre Curi, Luiz Cláudio Romanelli e Luís Corti.

Uma comitiva de prefeitos da Amuvi marcou presença em Foz do Iguaçu, para também formalizar a adesão ao Programa “Itaipu Mais que Energia”. Entre eles estavam Moisés Andrade (Rio Bom), Moacir Andreolla (Novo Itacolomi), Edmilson Stencel (Kaloré), Raimundo Severiano Junior (Bom Sucesso) e Adhemar Rejani (Marumbi).

