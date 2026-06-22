Apucarana é incluída em nova etapa de pesquisa estadual sobre cuidadores de idosos

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) iniciou nesta semana uma nova fase da pesquisa “Perfil dos Cuidadores de Pessoas Idosas no Paraná”, que está sendo realizada entre segunda e sexta-feira (22 e 26) em 38 municípios do estado incluindo Apucarana.

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O levantamento tem como objetivo mapear quem são os cuidadores de idosos no Paraná, sejam eles familiares ou profissionais, além de identificar condições de trabalho, desafios enfrentados no dia a dia e práticas adotadas no cuidado com pessoas idosas. A iniciativa é considerada inédita no estado.

Segundo o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, os dados irão subsidiar a formulação de políticas públicas mais direcionadas à população idosa. “O Paraná está realizando um levantamento inédito para conhecer melhor a realidade dos cuidadores de pessoas idosas, sejam eles familiares ou profissionais. Essas informações vão ajudar o Estado a planejar políticas públicas mais eficientes, direcionar investimentos e fortalecer a rede de proteção à população idosa”, afirmou.

Entrevistas em domicílio e metodologia

As equipes de campo atuam diariamente das 8h às 19h, realizando entrevistas em domicílios sorteados com base no Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), do IBGE. Caso o morador não esteja disponível no momento da visita, é possível agendar um novo horário.

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Os pesquisadores estão devidamente identificados, e os nomes podem ser conferidos no site oficial do Ipardes. A coleta é feita em duas etapas: um primeiro questionário rápido, com duração média de cinco minutos, e, caso o entrevistado se enquadre no perfil, um segundo formulário mais detalhado, que pode levar até 40 minutos.

A pesquisa também alcança Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), com previsão de visita a cerca de 60 mil domicílios e 417 instituições em 147 municípios paranaenses até agosto. Os resultados devem ser divulgados em novembro.

Os dados coletados vão contribuir ainda para o aprimoramento do Cadastro de Cuidadores Familiares e da Bolsa Cuidador Familiar, programa do governo estadual que oferece auxílio financeiro a familiares responsáveis por idosos em situação de dependência ou alta fragilidade.

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A iniciativa é desenvolvida pelo Ipardes em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) e a Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju), com investimento de R$ 7,5 milhões do Fundo Paraná de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Apucarana na rota da pesquisa

Em Apucarana, as visitas fazem parte da programação estadual e seguem o mesmo modelo aplicado nos demais municípios, com equipes percorrendo bairros definidos por sorteio estatístico. A presença da cidade na amostragem reforça a representatividade regional da pesquisa, que busca captar diferentes realidades sociais e econômicas no cuidado à pessoa idosa.

A expectativa do governo é que o levantamento ajude a fortalecer a rede de atenção ao idoso e a aprimorar políticas de assistência em todo o estado, incluindo municípios de médio porte como Apucarana.