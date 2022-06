Apucarana e Estado oferecem mais 215 vagas em cursos de qualificação

Da Redação

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas em cinco locais: Sesi/Senai, Senac, Agência do Trabalhador, Centro de Qualificação Total e Secretaria da Mulher

O Programa Recomeça Paraná vai oferecer 215 vagas para a qualificação profissional gratuita de jovens em Apucarana, através de uma parceria entre Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Sesi/Senai e Senac. As oportunidades são para os cursos de auxiliar de cozinha, manicure-pedicure, assistente em contabilidade, assistente administrativo, auxiliar administrativo e almoxarife, além de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O público-alvo nesta terceira etapa do programa são jovens com idades entre 14 e 16 anos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas em cinco locais: Sesi/Senai, Senac, Agência do Trabalhador, Centro de Qualificação Total e Secretaria da Mulher. Quatro dos cursos serão na modalidade semipresencial (80% a distância e 20% presencial) e os outros três serão presenciais.

A distribuição das vagas, bem como horários de início das aulas e locais de inscrição foram definidos nesta segunda-feira (13), durante reunião entre o prefeito Junior da Femac e as entidades parceiras.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, reforçou que o público-alvo são jovens de 14 a 16 anos. “O Município já criou o Programa Portas Abertas que, ao longo do ano, oferta 680 vagas em mais de 30 cursos profissionalizantes. Agora, vamos incorporar a essa iniciativa a parceria com o Governo do Estado, por meio do Programa Recomeça Paraná, que é voltado ao público de 14 e 16 anos”, disse Junior da Femac.





Confira os endereços dos locais de inscrição:

Senai

Avenida Aviação 1851 - informações pelo telefone 3420-5300;

Senac



Rua Gastão Vidigal, 185 - informações pelo telefone 3420-2800;

Secretaria da Mulher e Assuntos da Família



Rua Castro Alves, 335, no Jardim América - informações pelo telefone 3422-4479;

Centro de Qualificação Total

Rua Ouro Verde, 300, no Jardim América - informações pelo telefone 3426-7241;

Agência do Trabalhador

Rua Renê Camargo de Azambuja, 705 - informações pelo telefone 3423-1776.







Estiveram presentes na reunião nesta segunda-feira (13), Márcia Sousa, chefe do escritório regional da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho; Lucas Salvalaggio da Silva, gerente do Senac; Paulo Ferreira, coordenador de educação do Senai; Daniele Araújo, executiva de vendas do Senai; Edison Estrope, secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego; NenoLeiroz, gerente da Agência do Trabalhador e Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total de Apucarana.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.