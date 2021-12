Apucarana é destaque no Campeonato Brasileiro de Kung Fu

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana divulgou que os atletas apucaranenses Abel Cezar Cândido Bento, Leandro Felipe dos Santos, Lucas Emanuel de Lima Dias e Madelaine Gomes da Silva tiveram excelentes resultados no Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, realizado neste final de semana no ginásio de esportes da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Brasília.

O quarteto, que representou a Seleção Paranaense, conquistou 11 medalhas, sendo sete de ouro, duas de prata e duas de bronze.

Abel, que também atua como professor, não deu chance aos adversários e faturou quatro medalhas de ouro na categoria adulto. Ele ficou em primeiro lugar no taijiquan tradicional, taiji leque, taiji espada e tuishou duilian. Leandro também competiu na categoria adulto, ficando na primeira posição no tuishou duilian, e em terceiro lugar no taiji leque e taiji espada.

Madelaine conquistou duas medalhas de ouro na categoria infantil nas competições de taijiquan tradicional e taiji espada, enquanto Lucas ganhou duas medalhas de prata na categoria infantil no nanquan e nangun.

O professor Abel festejou muito as conquistas em Brasília. “Os dois atletas mais jovens são alunos das escolinhas de kung fu que são realizadas no Complexo Esportivo Lagoão e nesse ano também conseguiram bons resultados no Campeonato Paranaense. São as nossas grandes revelações na modalidade. Eu e o Leandro tivemos um campeonato muito difícil, mas graças a Deus alcançamos as nossas metas levando resultados positivos para Apucarana. Nós conseguimos as melhores marcas da nossa carreira esportiva até o momento”, frisa Abel.

O secretário municipal de Esportes de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, elogiou os competidores. “O nosso kung fu está de parabéns pelo que vem fazendo nessa temporada, pois foi destaque no Paranaense, campeão geral nos Jogos Abertos e agora brilhou no Campeonato Brasileiro. Parabenizo em especial o professor Abel que realiza um trabalho sensacional em nosso município. É uma modalidade muito forte e que tem o total apoio do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.

O Brasileiro foi realizado com protocolos de segurança sanitária de prevenção à covid -19, com o evento sendo promovido pela Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu (CBKW) e pela Federação de Wushu do Distrito Federal (FWDF), em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. A competição reuniu cerca de 500 atletas de Brasília e de 20 estados brasileiros, de todas as faixas etárias.

A competição nacional é a etapa de maior peso para a qualificação, seleção e ranqueamento dos atletas que farão parte do processo seletivo para disputa dos campeonatos do calendário de eventos internacionais da modalidade.