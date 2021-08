Da Redação

Apucarana é destaque na qualidade de ensino público

A qualidade da educação apucaranense está em evidência mais uma vez. De acordo com o Prêmio Band Cidades Excelentes, promovido pelo Grupo Bandeirantes de Televisão e o Instituto Aquila, Apucarana está em quarto lugar no ranking dos municípios, com mais de cem mil habitantes, que oferecem o melhor ensino público do país.

continua após publicidade .

O Prêmio Band Cidades Excelentes foi criado com o objetivo de reconhecer iniciativas pioneiras de gestão, incentivar a implementação de projetos de melhoria na esfera pública, disseminar soluções que sirvam de referência para outros municípios e valorizar os servidores públicos que atuam de forma proativa em benefício da população.

A seleção dos municípios com as melhores práticas é feita por meio do Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), uma plataforma de Inteligência Artificial que consolida resultados de até 41 indicadores, com o auxílio de um algoritmo, em uma única nota final. Na área da educação, os indicadores municipais levados em consideração são a taxa de analfabetismo, a expectativa em anos de estudo, a taxa de abandono nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o gasto com Educação por aluno, os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a distorção idade-série e o acesso à Educação Infantil.

continua após publicidade .

Para o prefeito Junior da Femac, Apucarana alcançou o quarto lugar no Prêmio Band Cidades Excelentes graças aos muitos investimentos que a administração municipal tem feito nos CMEIs e Escolas. “Desde 2013, quando eu e o Beto Preto assumimos a prefeitura, a educação tornou-se, de fato, uma prioridade. Nós reformamos e ampliamos quase todas as unidades escolares da rede municipal, equipamos cerca de seiscentas salas de aula com bibliotecas itinerantes e modernos equipamentos tecnológicos, tornamos a merenda de doze mil alunos mais saudável e nutritiva com a compra de alimentos direto da agricultura familiar e garantimos formação continuada de qualidade aos nossos professores, assistentes infantis e servidores,” detalhou o gestor.

A secretária de educação, Marli Fernandes, destacou ainda a unificação do currículo da rede municipal de Apucarana. “Ao contrário do que acontecia antigamente, os nossos CMEIs e Escolas seguem hoje o mesmo currículo, que foi construído democraticamente pelos professores, coordenadores e diretores, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Curricular do Estado do Paraná. Em outras palavras, todas as crianças apucaranenses aprendem os mesmos conteúdos, independentemente de estudarem em unidades localizadas nos distritos, nos bairros ou na área central. As disciplinas de Língua Inglesa e Língua Espanhola também foram incluídas na grade curricular das turmas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. E, por meio de projetos integrados, os alunos ainda aprendem noções de empreendedorismo, cooperativismo, cidadania, sustentabilidade, educação financeira e fiscal, expressão corporal, musicalização, artes marciais, entre outros conteúdos relevantes para a sua formação,” acrescentou.

Na última edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em 2019, os alunos da rede municipal apucaranense alcançaram nota 7,6, a melhor média entre os municípios paranaenses com mais de 100 mil habitantes.

No ranking do Prêmio Band Cidades Excelentes, na área de Educação, figuram Jaraguá do Sul-SC, em 1º lugar, Toledo-PR, em 2º, Indaiatuba-SP, em 3º, Apucarana-PR, em 4º, e Varginha-MG, em 5º. A divulgação foi feita em rede nacional pelo Grupo Bandeirantes de Televisão, no último final de semana.