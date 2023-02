Apucarana é destaque na educação em tempo integral no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os dados são do Censo Escolar 2022, realizado pelo Ministério da Educação, por meio do INEP

Apucarana está em primeiro lugar no ranking dos municípios paranaenses, de médio e grande porte, que possuem o maior número de crianças estudando em tempo integral. De cada 100 alunos matriculados na Rede Municipal, 89 ficam o dia todo nos centros infantis e escolas. Os dados são do Censo Escolar 2022, realizado pelo Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

continua após publicidade .

A educação integral é uma concepção que defende a formação do ser humano em todas as suas dimensões: física, cognitiva, emocional, social, cultural, etc. A meta é preparar as pessoas para que consigam fazer a leitura crítica do mundo, conhecer os seus direitos e deveres enquanto cidadãs e atuar individual e coletivamente em benefício da sociedade.

LEIA MAIS: Apucarana amplia pontos de venda de cartões do rotativo; veja

continua após publicidade .

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, destaca que o município mantinha cinco escolas atendendo as crianças em regime parcial até o ano passado. “Entretanto, nós decidimos expandir gradativamente a oferta da educação integral a partir de 2023, em atendimento aos artigos 34 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/1996). O nosso objetivo é que cem por cento das crianças apucaranenses, com idades entre 4 meses e dez anos, sejam contempladas nesta modalidade de ensino até 2028,” afirmou.

Conforme a secretária Marli Fernandes, a ampliação da educação integral só está sendo possível porque o ex-prefeito Beto Preto e o atual prefeito Junior da Femac fizeram da pasta a prioridade das suas gestões. “Eles garantiram a reforma e ampliação de sessenta prédios escolares, o enriquecimento da merenda, a contratação de mais professores e servidores, a formação continuada dos profissionais e a construção de um currículo único para as unidades de ensino, que contempla o ensino de música, dança, artes marciais, todas as modalidades esportivas, habilidades socioemocionais, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Inglês e Espanhol, entre outros saberes importantes para o desenvolvimento pleno dos estudantes. Além disso, as nossas escolas dispõem atualmente de um dos melhores materiais didáticos do país,” disse.

O vice-prefeito Paulo Vital acrescentou que os resultados desses investimentos já vêm sendo colhidos. “Os nossos estudantes alcançaram nota 7,3 na última edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), sendo a melhor pontuação entre os municípios de médio e grande porte do Paraná. Recentemente, um levantamento do portal QEdu (www.qedu.org.br) também mostrou que 84% das crianças apucaranenses chegam ao 5º ano do Ensino Fundamental com aprendizado satisfatório em língua portuguesa e 79% em matemática, novamente o melhor resultado entre os municípios com mais de cem mil habitantes do estado. E, no final de 2021, um estudo do Grupo Bandeirantes de Televisão e do Instituto Áquila ainda apontou que Apucarana é o município brasileiro que oferta a melhor educação pública às suas crianças,” comemorou.

continua após publicidade .

A título de comparação, segundo os dados do Censo Escolar 2022, apenas 18% das crianças brasileiras, nos municípios com população superior a cem mil habitantes, são contempladas com a Educação Integral. O índice sobe para 24% na Região Sul e 27% no Paraná. Já em Apucarana, 89% dos estudantes da rede municipal de educação ficam o dia todo nos centros infantis e escolas, onde recebem mais e melhores oportunidades de aprendizagem.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News