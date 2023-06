Apucarana é destaque em fórum estadual de polos UAB

Coordenadores de pólos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) participaram nesta quinta-feira (29) de um fórum estadual, sediado na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O evento foi presidido pela coordenadora do Polo UAB de Apucarana, Sueli Gomes Reis Gonçalves. Dos 62 pólos da UAB no Paraná, 48 cidades foram representadas.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Programa de Bem Comigo desperta interesse no Governo do Estado

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, discursou em nome dos prefeitos presentes no fórum. Ele destacou a importância do uso da tecnologia na educação. “Essa é o caminho que, cada vez mais, está sendo acessado para graduação e pós-graduação no Paraná, viabilizando a qualificação de professores”, avaliou Junior da Femac.

continua após publicidade

Conforme destacou o prefeito, Apucarana foi protagonista no fórum estadual dos pólos da Universidade Aberta do Brasil. “Isso nos dá muito orgulho em função dos resultados alcançados pelo Pólo UAB de Apucarana”, comentou ele.

O fórum teve a participação do professor doutor José Ricardo Falco, coordenador do Polo UAB na UEM; do professor doutor José Antônio Moreira, do Polo UAB de Portugal; da professora doutora Maria Aparecida Crissi Knuppel, coordenadora da Universidade Virtual do Paraná; e do secretário de estado da ciência, tecnologia e ensino superior, professor doutor Aldo Nelson Bona.

QUALFICAÇÃO VIA EaD - O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi instituído em 2006, para o desenvolvimento da modalidade de educação à distância (EaD), com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País.

continua após publicidade

Trata-se de um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos superiores por meio da educação à distância. A meta prioritária do Sistema UAB é contribuir para a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação, por isso, as ofertas de vagas são prioritariamente voltadas para a formação inicial de professores da educação básica.

Os Polos UAB são mantidos em regime de colaboração por estados e, especialmente municípios, visando garantir o apoio acadêmico, tecnológico e administrativo às atividades de ensino-aprendizagem.

Siga o TNOnline no Google News