Apucarana é campeã no basquetebol feminino dos JAP's Master

Antes da final contra o time de Paranaguá, as apucaranenses disputaram três partidas

Em competição realizada entre os dias 7 e 11 de setembro no ginásio de esportes do Sesc Caiobá, em Matinhos, a equipe de basquetebol feminino de Apucarana foi campeã da 2ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAP's), categoria master.

A equipe conquistou o prêmio ao derrotar na disputa final, neste domingo (11), o time de Paranaguá pelo placar de 48 a 43. A competição contou com a presença de seis agremiações nestes cinco dias de disputas.

O treinador da equipe apucaranense, Edílson Marcondes de Oliveira, o Sky, ficou muito feliz com o título alcançado no Litoral do Estado. “As nossas atletas estão de parabéns pelo ótimo desempenho apresentado em Matinhos, isso porque realizaram uma belíssima campanha. Ganhamos o título de forma invicta, jogando bem e mostrando todo o nosso potencial”, comemora o técnico.

Antes da final contra o time de Paranaguá, as apucaranenses disputaram três partidas. Na primeira fase dos JAP's Master, a equipe de Apucarana venceu Guarapuava por 84 a 24 e Foz do Iguaçu por 43 a 22, enquanto na semifinal bateu a agremiação de Toledo por 43 a 30.

O professor José Marcelino do da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, enalteceu a campanha. “As jogadoras que atuaram nos Jogos Abertos do Paraná merecem os nossos aplausos, pois honraram a cidade realizando uma campanha sensacional em Matinhos. Apucarana tem tradição no basquetebol feminino e trouxe mais um título para o município, com a equipe contando com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.

A equipe de Apucarana foi campeã com as atletas Geisa Piacentini, Larissa Ramos, Fabíola Santos, Vanessa Rebelato, Luciane Menon, Lourdes Aparecida da Cruz, Tatiana Porto, Patrícia Favaretto, Paola Pasqualini e Patrícia Ansbach.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

