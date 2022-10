Apucarana é campeã do handebol masculino na 33ª edição dos JAVI's

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foram campeões nos JAVI´s, os jogadores Alessandro, Gabriel Storm, Fábio, Hélio, Alécio, Luís, André, Rafael Hidalgo, Edvaldo Junior, Mateus, Bruno, Rodrigo, Odair, Guilherme, Anderson e Luan

Ao vencer o time de Jandaia do Sul pelo placar de 20 a 18, a equipe masculina adulta de handebol de Apucarana foi campeã invicta da 33ª edição dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s), com a partida decisiva acontecendo nesta quarta-feira (26) no Ginásio Municipal de Esportes Gilberto Tadeu Silva, em Jardim Alegre.

continua após publicidade .

Para alcançar o título na competição regional, iniciada na última sexta-feira (21), os apucaranenses conquistaram quatro vitórias. Na primeira fase, Apucarana derrotou Borrazópolis por 20 a 12 e Barbosa Ferraz por 24 a 21. Na fase semifinal bateu na equipe de Faxinal por 21 a 15, passando na final pelos jandaienses.

LEIA MAIS: Inédito: Basquete de Marilândia do Sul conquista título do JAVI's

continua após publicidade .

“Estamos felizes com mais um título do handebol de Apucarana, conseguindo uma grande vitória na final diante de Jandaia do Sul. Foi um jogo muito difícil e o resultado na quadra mostrou isso. Agora com a mesma base vamos disputar os Jogos Abertos do Paraná na próxima semana jogando em casa. Será mais um teste de fogo para a nossa equipe, uma competição de alto nível, mas vamos para a batalha em busca de uma boa colocação”, destaca o goleiro e técnico do time, Alessandro Ferreira.

“Depois do título no futebol suíço sub-55 estamos comemorando agora a conquista do handebol masculino, que mostrou a sua força nos JAVI´s. Foi uma bela campanha, o que dá confiança para que a equipe possa desempenhar um bom papel nos Jogos Abertos do Paraná”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

Foram campeões nos JAVI´s, os jogadores Alessandro, Gabriel Storm, Fábio, Hélio, Alécio, Luís, André, Rafael Hidalgo, Edvaldo Junior, Mateus, Bruno, Rodrigo, Odair, Guilherme, Anderson e Luan.

continua após publicidade .

Na próxima semana a equipe participará da fase estadual dos 64º Jogos Abertos do Paraná (JAP's), em Apucarana. No dia 5, às 16h30, no Complexo Esportivo Áureo Caixote, os apucaranenses enfrentam Guaratuba. Já no dia seguinte, às 15h30, no mesmo local, Apucarana joga contra Ribeirão do Pinhal. As partidas são válidas pela fase de classificação do Grupo A.

Na 33ª edição dos JAVI´s, o time feminino de handebol de Apucarana terminou a competição em quarto lugar ao perder por 20 a 11 para Jandaia do Sul. A equipe de Jardim Alegre foi campeã e Barbosa Ferraz obteve a segunda posição.





continua após publicidade .

BRONZE NO FUTEBOL

Nesta quarta-feira (26), a equipe masculina de futebol sub-14 de Apucarana conquistou a medalha de bronze nos 33º Jogos Abertos do Vale do Ivaí (JAVI´s), ao vencer Lunardelli por 1 a 0. O duelo foi realizado no Estádio Municipal Armando Momente, em Lunardelli. O time de Ivaiporã também derrotou Pitanga por 1 a 0 e ganhou a medalha de ouro.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News