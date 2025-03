Apucarana e Arapongas terão domingo de céu claro e calor intenso

O domingo (25) será de tempo firme e temperaturas elevadas em Apucarana e Arapongas. O céu permanecerá claro ao longo do dia, sem previsão de chuva, e o calor será intenso. A mínima registrada foi de 20 °C, enquanto a máxima pode chegar aos 31 °C.

No restante do estado, o tempo segue estável, mas com variação de nebulosidade em algumas regiões. Há possibilidade de temporais isolados no Noroeste e Oeste, enquanto na Região Metropolitana de Curitiba e no litoral pode ocorrer garoa ocasional. Já no Sudoeste, Oeste, Noroeste, Norte Central e Norte Pioneiro, as temperaturas podem ultrapassar os 35 °C.

