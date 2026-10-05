Apucarana e Arapongas têm novos alertas para tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas de tempestade para o Paraná, válidos para esta segunda (05) e terça-feira (06). O estado enfrenta o risco de chuvas intensas e ventos que podem atingir até 100 km/h. Na segunda-feira, o aviso de perigo abrange 295 municípios das regiões dos Campos Gerais, Centro, Norte, Noroeste e Oeste. Já na terça-feira, o estado de alerta se estende a 265 cidades, concentrando-se no Centro, Campos Gerais, Norte e Leste paranaense. Apucarana, Arapongas e outros municípios da região estão na lista dos municípios afetados.

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A instabilidade no início desta semana é impulsionada por um sistema de baixa pressão atuando sobre o Paraguai, conforme explica o meteorologista Samuel Braun, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Esse fenômeno facilita a entrada de umidade e calor provenientes da região amazônica, o que favorece a formação de chuvas, especialmente nas faixas Oeste e Norte do estado. A previsão indica que as áreas de instabilidade avançam gradualmente, alterando as condições do tempo com maior intensidade entre a tarde e a noite de segunda-feira.

Devido à forte nebulosidade, as temperaturas permanecem amenas e com pouca oscilação. No Norte, as máximas ficam entre 23ºC e 24ºC. Em Curitiba e no Litoral, o céu encoberto inibe o aparecimento do sol, mantendo os termômetros na casa dos 18ºC e 20ºC, respectivamente. Para a terça-feira, a instabilidade continua, mas a chuva deve se concentrar entre o Leste e o Norte do Paraná, com destaque para o volume de precipitação e descargas elétricas. No Oeste e Sudoeste, há expectativa de aberturas de sol a partir da tarde.

O cenário climático começa a mudar na quarta-feira (7), quando os termômetros podem alcançar os 30ºC nas áreas mais próximas à divisa com São Paulo, embora pancadas rápidas de chuva não estejam descartadas para o período da tarde. No entanto, o aquecimento será breve. Entre quinta (8) e sexta-feira (9), uma nova frente fria avança pelo oceano no Sul do Brasil, enquanto o sistema de baixa pressão no Paraguai volta a ganhar força. Com o calor intenso de quinta-feira e máximas novamente acima dos 30ºC, o Simepar alerta que o risco de novas tempestades severas aumentará significativamente em todo o estado.

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Confira a lista dos municípios em alerta para esta segunda-feira (5):

Abatiá Altamira do Paraná Altônia Alto Paraíso Alto Paraná Alto Piquiri Alvorada do Sul Amaporã Anahy Andirá Ângulo Apucarana Arapongas Arapoti Arapuã Araruna Ariranha do Ivaí Assaí Assis Chateaubriand Astorga Atalaia Bandeirantes Barbosa Ferraz Barra do Jacaré Bela Vista do Paraíso Boa Esperança Boa Ventura de São Roque Boa Vista da Aparecida Bom Sucesso Borrazópolis Braganey Brasilândia do Sul Cafeara Cafelândia Cafezal do Sul Califórnia Cambará Cambé Cambira Campina da Lagoa Campina do Simão Campo Bonito Campo Mourão Cândido de Abreu Cantagalo Capanema Capitão Leônidas Marques Carlópolis Cascavel Catanduvas Centenário do Sul Céu Azul Cianorte Cidade Gaúcha Colorado Congonhinhas Conselheiro Mairinck Corbélia Cornélio Procópio Corumbataí do Sul Cruzeiro do Iguaçu Cruzeiro do Oeste Cruzeiro do Sul Cruzmaltina Curiúva Diamante D’Oeste Diamante do Norte Diamante do Sul Douradina Doutor Camargo Engenheiro Beltrão Entre Rios do Oeste Esperança Nova Espigão Alto do Iguaçu Farol Faxinal Fênix Figueira Floraí Floresta Florestópolis Flórida Formosa do Oeste Foz do Iguaçu Francisco Alves Godoy Moreira Goioerê Goioxim Grandes Rios Guaíra Guairaçá Guapirama Guaporema Guaraci Guaraniaçu Guarapuava Ibaiti Ibema Ibiporã Icaraíma Iguaraçu Iguatu Imbaú Inajá Indianópolis Iporã Iracema do Oeste Iretama Itaguajé Itaipulândia Itambaracá Itambé Itaúna do Sul Ivaí Ivaiporã Ivaté Ivatuba Jaboti Jacarezinho Jaguapitã Jaguariaíva Jandaia do Sul Janiópolis Japira Japurá Jardim Alegre Jardim Olinda Jataizinho Jesuítas Joaquim Távora Jundiaí do Sul Juranda Jussara Kaloré Laranjal Laranjeiras do Sul Leópolis Lidianópolis Lindoeste Loanda Lobato Londrina Luiziana Lunardelli Lupionópolis Mamborê Mandaguaçu Mandaguari Manoel Ribas Marechal Cândido Rondon Maria Helena Marialva Marilândia do Sul Marilena Mariluz Maringá Maripá Marquinho Marumbi Matelândia Mato Rico Mauá da Serra Medianeira Mercedes Mirador Miraselva Missal Moreira Sales Munhoz de Melo Nossa Senhora das Graças Nova Aliança do Ivaí Nova América da Colina Nova Aurora Nova Cantu Nova Esperança Nova Fátima Nova Laranjeiras Nova Londrina Nova Olímpia Nova Prata do Iguaçu Nova Santa Bárbara Nova Santa Rosa Nova Tebas Novo Itacolomi Ortigueira Ourizona Ouro Verde do Oeste Paiçandu Palmital Palotina Paraíso do Norte Paranacity Paranapoema Paranavaí Pato Bragado Peabiru Perobal Pérola Pinhalão Piraí do Sul Pitanga Pitangueiras Planaltina do Paraná Planalto Porecatu Porto Rico Prado Ferreira Presidente Castelo Branco Primeiro de Maio Prudentópolis Quarto Centenário Quatiguá Quatro Pontes Quedas do Iguaçu Querência do Norte Quinta do Sol Ramilândia Rancho Alegre Rancho Alegre D’Oeste Realeza Reserva Ribeirão Claro Ribeirão do Pinhal Rio Bom Rio Bonito do Iguaçu Rio Branco do Ivaí Rolândia Roncador Rondon Rosário do Ivaí Sabáudia Salto do Itararé Santa Amélia Santa Cecília do Pavão Santa Cruz de Monte Castelo Santa Fé Santa Helena Santa Inês Santa Isabel do Ivaí Santa Lúcia Santa Maria do Oeste Santa Mariana Santa Mônica Santana do Itararé Santa Tereza do Oeste Santa Terezinha de Itaipu Santo Antônio da Platina Santo Antônio do Caiuá Santo Antônio do Paraíso Santo Inácio São Carlos do Ivaí São Jerônimo da Serra São João do Caiuá São João do Ivaí São Jorge do Ivaí São Jorge do Patrocínio São José da Boa Vista São José das Palmeiras São Manoel do Paraná São Miguel do Iguaçu São Pedro do Iguaçu São Pedro do Ivaí São Pedro do Paraná São Sebastião da Amoreira São Tomé Sapopema Sarandi Serranópolis do Iguaçu Sertaneja Sertanópolis Siqueira Campos Tamarana Tamboara Tapejara Tapira Telêmaco Borba Terra Boa Terra Rica Terra Roxa Tibagi Toledo Tomazina Três Barras do Paraná Tuneiras do Oeste Tupãssi Turvo Ubiratã Umuarama Uniflor Uraí Ventania Vera Cruz do Oeste Virmond Wenceslau Braz Xambrê





Confira a lista dos municípios em alerta para a terça-feira (6):

Abatiá Adrianópolis Agudos do Sul Almirante Tamandaré Alto Paraná Alvorada do Sul Amaporã Andirá Ângulo Antonina Antônio Olinto Apucarana Arapongas Arapoti Arapuã Araruna Araucária Ariranha do Ivaí Assaí Astorga Atalaia Balsa Nova Bandeirantes Barbosa Ferraz Barra do Jacaré Bela Vista do Paraíso Boa Esperança Boa Ventura de São Roque Bocaiúva do Sul Bom Sucesso Borrazópolis Cafeara Califórnia Cambará Cambé Cambira Campina Grande do Sul Campo do Tenente Campo Largo Campo Magro Campo Mourão Cândido de Abreu Carambeí Carlópolis Castro Centenário do Sul Cerro Azul Cianorte Cidade Gaúcha Colombo Colorado Congonhinhas Conselheiro Mairinck Contenda Cornélio Procópio Corumbataí do Sul Cruzeiro do Oeste Cruzeiro do Sul Cruz Machado Cruzmaltina Curitiba Curiúva Diamante do Norte Douradina Doutor Camargo Doutor Ulysses Engenheiro Beltrão Farol Faxinal Fazenda Rio Grande Fênix Fernandes Pinheiro Figueira Floraí Floresta Florestópolis Flórida Godoy Moreira Grandes Rios Guairaçá Guamiranga Guapirama Guaporema Guaraci Guarapuava Guaraqueçaba Guaratuba Ibaiti Ibiporã Icaraíma Iguaraçu Imbaú Imbituva Inácio Martins Inajá Indianópolis Ipiranga Irati Iretama Itaguajé Itambaracá Itambé Itaperuçu Itaúna do Sul Ivaí Ivaiporã Ivaté Ivatuba Jaboti Jacarezinho Jaguapitã Jaguariaíva Jandaia do Sul Janiópolis Japira Japurá Jardim Alegre Jardim Olinda Jataizinho Joaquim Távora Jundiaí do Sul Jussara Kaloré Lapa Leópolis Lidianópolis Loanda Lobato Londrina Luiziana Lunardelli Lupionópolis Mallet Mamborê Mandaguaçu Mandaguari Mandirituba Manoel Ribas Maria Helena Marialva Marilândia do Sul Marilena Mariluz Maringá Marumbi Matinhos Mato Rico Mauá da Serra Mirador Miraselva Moreira Sales Morretes Munhoz de Melo Nossa Senhora das Graças Nova Aliança do Ivaí Nova América da Colina Nova Esperança Nova Fátima Nova Londrina Nova Olímpia Nova Santa Bárbara Nova Tebas Novo Itacolomi Ortigueira Ourizona Paiçandu Palmeira Paraíso do Norte Paranacity Paranaguá Paranapoema Paranavaí Paulo Frontin Peabiru Piên Pinhais Pinhalão Piraí do Sul Piraquara Pitanga Pitangueiras Planaltina do Paraná Ponta Grossa Pontal do Paraná Porecatu Porto Amazonas Porto Rico Prado Ferreira Presidente Castelo Branco Primeiro de Maio Prudentópolis Quatiguá Quatro Barras Querência do Norte Quinta do Sol Quitandinha Rancho Alegre Rebouças Reserva Ribeirão Claro Ribeirão do Pinhal Rio Azul Rio Bom Rio Branco do Ivaí Rio Branco do Sul Rio Negro Rolândia Roncador Rondon Rosário do Ivaí Sabáudia Salto do Itararé Santa Amélia Santa Cecília do Pavão Santa Cruz de Monte Castelo Santa Fé Santa Inês Santa Isabel do Ivaí Santa Maria do Oeste Santa Mariana Santa Mônica Santana do Itararé Santo Antônio da Platina Santo Antônio do Caiuá Santo Antônio do Paraíso Santo Inácio São Carlos do Ivaí São Jerônimo da Serra São João do Caiuá São João do Ivaí São João do Triunfo São Jorge do Ivaí São José da Boa Vista São José dos Pinhais São Manoel do Paraná São Mateus do Sul São Pedro do Ivaí São Pedro do Paraná São Sebastião da Amoreira São Tomé Sapopema Sarandi Sengés Sertaneja Sertanópolis Siqueira Campos Tamarana Tamboara Tapejara Tapira Teixeira Soares Telêmaco Borba Terra Boa Terra Rica Tibagi Tijucas do Sul Tomazina Tunas do Paraná Tuneiras do Oeste Turvo Umuarama Uniflor Uraí Ventania Wenceslau Braz



