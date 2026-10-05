Apucarana e Arapongas têm novos alertas para tempestades
Estado enfrenta o risco de chuvas intensas e ventos que podem atingir até 100 km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas de tempestade para o Paraná, válidos para esta segunda (05) e terça-feira (06). O estado enfrenta o risco de chuvas intensas e ventos que podem atingir até 100 km/h. Na segunda-feira, o aviso de perigo abrange 295 municípios das regiões dos Campos Gerais, Centro, Norte, Noroeste e Oeste. Já na terça-feira, o estado de alerta se estende a 265 cidades, concentrando-se no Centro, Campos Gerais, Norte e Leste paranaense. Apucarana, Arapongas e outros municípios da região estão na lista dos municípios afetados.
-LEIA MAIS: PR lança guia prático com orientações às escolas em preparação para o El Niño
A instabilidade no início desta semana é impulsionada por um sistema de baixa pressão atuando sobre o Paraguai, conforme explica o meteorologista Samuel Braun, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Esse fenômeno facilita a entrada de umidade e calor provenientes da região amazônica, o que favorece a formação de chuvas, especialmente nas faixas Oeste e Norte do estado. A previsão indica que as áreas de instabilidade avançam gradualmente, alterando as condições do tempo com maior intensidade entre a tarde e a noite de segunda-feira.
Devido à forte nebulosidade, as temperaturas permanecem amenas e com pouca oscilação. No Norte, as máximas ficam entre 23ºC e 24ºC. Em Curitiba e no Litoral, o céu encoberto inibe o aparecimento do sol, mantendo os termômetros na casa dos 18ºC e 20ºC, respectivamente. Para a terça-feira, a instabilidade continua, mas a chuva deve se concentrar entre o Leste e o Norte do Paraná, com destaque para o volume de precipitação e descargas elétricas. No Oeste e Sudoeste, há expectativa de aberturas de sol a partir da tarde.
O cenário climático começa a mudar na quarta-feira (7), quando os termômetros podem alcançar os 30ºC nas áreas mais próximas à divisa com São Paulo, embora pancadas rápidas de chuva não estejam descartadas para o período da tarde. No entanto, o aquecimento será breve. Entre quinta (8) e sexta-feira (9), uma nova frente fria avança pelo oceano no Sul do Brasil, enquanto o sistema de baixa pressão no Paraguai volta a ganhar força. Com o calor intenso de quinta-feira e máximas novamente acima dos 30ºC, o Simepar alerta que o risco de novas tempestades severas aumentará significativamente em todo o estado.
Confira a lista dos municípios em alerta para esta segunda-feira (5):
- Abatiá
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Paraná
- Alto Piquiri
- Alvorada do Sul
- Amaporã
- Anahy
- Andirá
- Ângulo
- Apucarana
- Arapongas
- Arapoti
- Arapuã
- Araruna
- Ariranha do Ivaí
- Assaí
- Assis Chateaubriand
- Astorga
- Atalaia
- Bandeirantes
- Barbosa Ferraz
- Barra do Jacaré
- Bela Vista do Paraíso
- Boa Esperança
- Boa Ventura de São Roque
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Sucesso
- Borrazópolis
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafeara
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Califórnia
- Cambará
- Cambé
- Cambira
- Campina da Lagoa
- Campina do Simão
- Campo Bonito
- Campo Mourão
- Cândido de Abreu
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Carlópolis
- Cascavel
- Catanduvas
- Centenário do Sul
- Céu Azul
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Colorado
- Congonhinhas
- Conselheiro Mairinck
- Corbélia
- Cornélio Procópio
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruzeiro do Oeste
- Cruzeiro do Sul
- Cruzmaltina
- Curiúva
- Diamante D’Oeste
- Diamante do Norte
- Diamante do Sul
- Douradina
- Doutor Camargo
- Engenheiro Beltrão
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Farol
- Faxinal
- Fênix
- Figueira
- Floraí
- Floresta
- Florestópolis
- Flórida
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Francisco Alves
- Godoy Moreira
- Goioerê
- Goioxim
- Grandes Rios
- Guaíra
- Guairaçá
- Guapirama
- Guaporema
- Guaraci
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Ibaiti
- Ibema
- Ibiporã
- Icaraíma
- Iguaraçu
- Iguatu
- Imbaú
- Inajá
- Indianópolis
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Iretama
- Itaguajé
- Itaipulândia
- Itambaracá
- Itambé
- Itaúna do Sul
- Ivaí
- Ivaiporã
- Ivaté
- Ivatuba
- Jaboti
- Jacarezinho
- Jaguapitã
- Jaguariaíva
- Jandaia do Sul
- Janiópolis
- Japira
- Japurá
- Jardim Alegre
- Jardim Olinda
- Jataizinho
- Jesuítas
- Joaquim Távora
- Jundiaí do Sul
- Juranda
- Jussara
- Kaloré
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Leópolis
- Lidianópolis
- Lindoeste
- Loanda
- Lobato
- Londrina
- Luiziana
- Lunardelli
- Lupionópolis
- Mamborê
- Mandaguaçu
- Mandaguari
- Manoel Ribas
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Marialva
- Marilândia do Sul
- Marilena
- Mariluz
- Maringá
- Maripá
- Marquinho
- Marumbi
- Matelândia
- Mato Rico
- Mauá da Serra
- Medianeira
- Mercedes
- Mirador
- Miraselva
- Missal
- Moreira Sales
- Munhoz de Melo
- Nossa Senhora das Graças
- Nova Aliança do Ivaí
- Nova América da Colina
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança
- Nova Fátima
- Nova Laranjeiras
- Nova Londrina
- Nova Olímpia
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Bárbara
- Nova Santa Rosa
- Nova Tebas
- Novo Itacolomi
- Ortigueira
- Ourizona
- Ouro Verde do Oeste
- Paiçandu
- Palmital
- Palotina
- Paraíso do Norte
- Paranacity
- Paranapoema
- Paranavaí
- Pato Bragado
- Peabiru
- Perobal
- Pérola
- Pinhalão
- Piraí do Sul
- Pitanga
- Pitangueiras
- Planaltina do Paraná
- Planalto
- Porecatu
- Porto Rico
- Prado Ferreira
- Presidente Castelo Branco
- Primeiro de Maio
- Prudentópolis
- Quarto Centenário
- Quatiguá
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Ramilândia
- Rancho Alegre
- Rancho Alegre D’Oeste
- Realeza
- Reserva
- Ribeirão Claro
- Ribeirão do Pinhal
- Rio Bom
- Rio Bonito do Iguaçu
- Rio Branco do Ivaí
- Rolândia
- Roncador
- Rondon
- Rosário do Ivaí
- Sabáudia
- Salto do Itararé
- Santa Amélia
- Santa Cecília do Pavão
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Fé
- Santa Helena
- Santa Inês
- Santa Isabel do Ivaí
- Santa Lúcia
- Santa Maria do Oeste
- Santa Mariana
- Santa Mônica
- Santana do Itararé
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio da Platina
- Santo Antônio do Caiuá
- Santo Antônio do Paraíso
- Santo Inácio
- São Carlos do Ivaí
- São Jerônimo da Serra
- São João do Caiuá
- São João do Ivaí
- São Jorge do Ivaí
- São Jorge do Patrocínio
- São José da Boa Vista
- São José das Palmeiras
- São Manoel do Paraná
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- São Pedro do Ivaí
- São Pedro do Paraná
- São Sebastião da Amoreira
- São Tomé
- Sapopema
- Sarandi
- Serranópolis do Iguaçu
- Sertaneja
- Sertanópolis
- Siqueira Campos
- Tamarana
- Tamboara
- Tapejara
- Tapira
- Telêmaco Borba
- Terra Boa
- Terra Rica
- Terra Roxa
- Tibagi
- Toledo
- Tomazina
- Três Barras do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Tupãssi
- Turvo
- Ubiratã
- Umuarama
- Uniflor
- Uraí
- Ventania
- Vera Cruz do Oeste
- Virmond
- Wenceslau Braz
- Xambrê
Confira a lista dos municípios em alerta para a terça-feira (6):
- Abatiá
- Adrianópolis
- Agudos do Sul
- Almirante Tamandaré
- Alto Paraná
- Alvorada do Sul
- Amaporã
- Andirá
- Ângulo
- Antonina
- Antônio Olinto
- Apucarana
- Arapongas
- Arapoti
- Arapuã
- Araruna
- Araucária
- Ariranha do Ivaí
- Assaí
- Astorga
- Atalaia
- Balsa Nova
- Bandeirantes
- Barbosa Ferraz
- Barra do Jacaré
- Bela Vista do Paraíso
- Boa Esperança
- Boa Ventura de São Roque
- Bocaiúva do Sul
- Bom Sucesso
- Borrazópolis
- Cafeara
- Califórnia
- Cambará
- Cambé
- Cambira
- Campina Grande do Sul
- Campo do Tenente
- Campo Largo
- Campo Magro
- Campo Mourão
- Cândido de Abreu
- Carambeí
- Carlópolis
- Castro
- Centenário do Sul
- Cerro Azul
- Cianorte
- Cidade Gaúcha
- Colombo
- Colorado
- Congonhinhas
- Conselheiro Mairinck
- Contenda
- Cornélio Procópio
- Corumbataí do Sul
- Cruzeiro do Oeste
- Cruzeiro do Sul
- Cruz Machado
- Cruzmaltina
- Curitiba
- Curiúva
- Diamante do Norte
- Douradina
- Doutor Camargo
- Doutor Ulysses
- Engenheiro Beltrão
- Farol
- Faxinal
- Fazenda Rio Grande
- Fênix
- Fernandes Pinheiro
- Figueira
- Floraí
- Floresta
- Florestópolis
- Flórida
- Godoy Moreira
- Grandes Rios
- Guairaçá
- Guamiranga
- Guapirama
- Guaporema
- Guaraci
- Guarapuava
- Guaraqueçaba
- Guaratuba
- Ibaiti
- Ibiporã
- Icaraíma
- Iguaraçu
- Imbaú
- Imbituva
- Inácio Martins
- Inajá
- Indianópolis
- Ipiranga
- Irati
- Iretama
- Itaguajé
- Itambaracá
- Itambé
- Itaperuçu
- Itaúna do Sul
- Ivaí
- Ivaiporã
- Ivaté
- Ivatuba
- Jaboti
- Jacarezinho
- Jaguapitã
- Jaguariaíva
- Jandaia do Sul
- Janiópolis
- Japira
- Japurá
- Jardim Alegre
- Jardim Olinda
- Jataizinho
- Joaquim Távora
- Jundiaí do Sul
- Jussara
- Kaloré
- Lapa
- Leópolis
- Lidianópolis
- Loanda
- Lobato
- Londrina
- Luiziana
- Lunardelli
- Lupionópolis
- Mallet
- Mamborê
- Mandaguaçu
- Mandaguari
- Mandirituba
- Manoel Ribas
- Maria Helena
- Marialva
- Marilândia do Sul
- Marilena
- Mariluz
- Maringá
- Marumbi
- Matinhos
- Mato Rico
- Mauá da Serra
- Mirador
- Miraselva
- Moreira Sales
- Morretes
- Munhoz de Melo
- Nossa Senhora das Graças
- Nova Aliança do Ivaí
- Nova América da Colina
- Nova Esperança
- Nova Fátima
- Nova Londrina
- Nova Olímpia
- Nova Santa Bárbara
- Nova Tebas
- Novo Itacolomi
- Ortigueira
- Ourizona
- Paiçandu
- Palmeira
- Paraíso do Norte
- Paranacity
- Paranaguá
- Paranapoema
- Paranavaí
- Paulo Frontin
- Peabiru
- Piên
- Pinhais
- Pinhalão
- Piraí do Sul
- Piraquara
- Pitanga
- Pitangueiras
- Planaltina do Paraná
- Ponta Grossa
- Pontal do Paraná
- Porecatu
- Porto Amazonas
- Porto Rico
- Prado Ferreira
- Presidente Castelo Branco
- Primeiro de Maio
- Prudentópolis
- Quatiguá
- Quatro Barras
- Querência do Norte
- Quinta do Sol
- Quitandinha
- Rancho Alegre
- Rebouças
- Reserva
- Ribeirão Claro
- Ribeirão do Pinhal
- Rio Azul
- Rio Bom
- Rio Branco do Ivaí
- Rio Branco do Sul
- Rio Negro
- Rolândia
- Roncador
- Rondon
- Rosário do Ivaí
- Sabáudia
- Salto do Itararé
- Santa Amélia
- Santa Cecília do Pavão
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Fé
- Santa Inês
- Santa Isabel do Ivaí
- Santa Maria do Oeste
- Santa Mariana
- Santa Mônica
- Santana do Itararé
- Santo Antônio da Platina
- Santo Antônio do Caiuá
- Santo Antônio do Paraíso
- Santo Inácio
- São Carlos do Ivaí
- São Jerônimo da Serra
- São João do Caiuá
- São João do Ivaí
- São João do Triunfo
- São Jorge do Ivaí
- São José da Boa Vista
- São José dos Pinhais
- São Manoel do Paraná
- São Mateus do Sul
- São Pedro do Ivaí
- São Pedro do Paraná
- São Sebastião da Amoreira
- São Tomé
- Sapopema
- Sarandi
- Sengés
- Sertaneja
- Sertanópolis
- Siqueira Campos
- Tamarana
- Tamboara
- Tapejara
- Tapira
- Teixeira Soares
- Telêmaco Borba
- Terra Boa
- Terra Rica
- Tibagi
- Tijucas do Sul
- Tomazina
- Tunas do Paraná
- Tuneiras do Oeste
- Turvo
- Umuarama
- Uniflor
- Uraí
- Ventania
- Wenceslau Braz