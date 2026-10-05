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Apucarana e Arapongas têm novos alertas para tempestades

Estado enfrenta o risco de chuvas intensas e ventos que podem atingir até 100 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana e Arapongas têm novos alertas para tempestades
Autor A instabilidade no início desta semana é impulsionada por um sistema de baixa pressão atuando sobre o Paraguai - Foto: TNOnline

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas de tempestade para o Paraná, válidos para esta segunda (05) e terça-feira (06). O estado enfrenta o risco de chuvas intensas e ventos que podem atingir até 100 km/h. Na segunda-feira, o aviso de perigo abrange 295 municípios das regiões dos Campos Gerais, Centro, Norte, Noroeste e Oeste. Já na terça-feira, o estado de alerta se estende a 265 cidades, concentrando-se no Centro, Campos Gerais, Norte e Leste paranaense. Apucarana, Arapongas e outros municípios da região estão na lista dos municípios afetados.

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A instabilidade no início desta semana é impulsionada por um sistema de baixa pressão atuando sobre o Paraguai, conforme explica o meteorologista Samuel Braun, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Esse fenômeno facilita a entrada de umidade e calor provenientes da região amazônica, o que favorece a formação de chuvas, especialmente nas faixas Oeste e Norte do estado. A previsão indica que as áreas de instabilidade avançam gradualmente, alterando as condições do tempo com maior intensidade entre a tarde e a noite de segunda-feira.

Devido à forte nebulosidade, as temperaturas permanecem amenas e com pouca oscilação. No Norte, as máximas ficam entre 23ºC e 24ºC. Em Curitiba e no Litoral, o céu encoberto inibe o aparecimento do sol, mantendo os termômetros na casa dos 18ºC e 20ºC, respectivamente. Para a terça-feira, a instabilidade continua, mas a chuva deve se concentrar entre o Leste e o Norte do Paraná, com destaque para o volume de precipitação e descargas elétricas. No Oeste e Sudoeste, há expectativa de aberturas de sol a partir da tarde.

O cenário climático começa a mudar na quarta-feira (7), quando os termômetros podem alcançar os 30ºC nas áreas mais próximas à divisa com São Paulo, embora pancadas rápidas de chuva não estejam descartadas para o período da tarde. No entanto, o aquecimento será breve. Entre quinta (8) e sexta-feira (9), uma nova frente fria avança pelo oceano no Sul do Brasil, enquanto o sistema de baixa pressão no Paraguai volta a ganhar força. Com o calor intenso de quinta-feira e máximas novamente acima dos 30ºC, o Simepar alerta que o risco de novas tempestades severas aumentará significativamente em todo o estado.

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Confira a lista dos municípios em alerta para esta segunda-feira (5):

  1. Abatiá
  2. Altamira do Paraná
  3. Altônia
  4. Alto Paraíso
  5. Alto Paraná
  6. Alto Piquiri
  7. Alvorada do Sul
  8. Amaporã
  9. Anahy
  10. Andirá
  11. Ângulo
  12. Apucarana
  13. Arapongas
  14. Arapoti
  15. Arapuã
  16. Araruna
  17. Ariranha do Ivaí
  18. Assaí
  19. Assis Chateaubriand
  20. Astorga
  21. Atalaia
  22. Bandeirantes
  23. Barbosa Ferraz
  24. Barra do Jacaré
  25. Bela Vista do Paraíso
  26. Boa Esperança
  27. Boa Ventura de São Roque
  28. Boa Vista da Aparecida
  29. Bom Sucesso
  30. Borrazópolis
  31. Braganey
  32. Brasilândia do Sul
  33. Cafeara
  34. Cafelândia
  35. Cafezal do Sul
  36. Califórnia
  37. Cambará
  38. Cambé
  39. Cambira
  40. Campina da Lagoa
  41. Campina do Simão
  42. Campo Bonito
  43. Campo Mourão
  44. Cândido de Abreu
  45. Cantagalo
  46. Capanema
  47. Capitão Leônidas Marques
  48. Carlópolis
  49. Cascavel
  50. Catanduvas
  51. Centenário do Sul
  52. Céu Azul
  53. Cianorte
  54. Cidade Gaúcha
  55. Colorado
  56. Congonhinhas
  57. Conselheiro Mairinck
  58. Corbélia
  59. Cornélio Procópio
  60. Corumbataí do Sul
  61. Cruzeiro do Iguaçu
  62. Cruzeiro do Oeste
  63. Cruzeiro do Sul
  64. Cruzmaltina
  65. Curiúva
  66. Diamante D’Oeste
  67. Diamante do Norte
  68. Diamante do Sul
  69. Douradina
  70. Doutor Camargo
  71. Engenheiro Beltrão
  72. Entre Rios do Oeste
  73. Esperança Nova
  74. Espigão Alto do Iguaçu
  75. Farol
  76. Faxinal
  77. Fênix
  78. Figueira
  79. Floraí
  80. Floresta
  81. Florestópolis
  82. Flórida
  83. Formosa do Oeste
  84. Foz do Iguaçu
  85. Francisco Alves
  86. Godoy Moreira
  87. Goioerê
  88. Goioxim
  89. Grandes Rios
  90. Guaíra
  91. Guairaçá
  92. Guapirama
  93. Guaporema
  94. Guaraci
  95. Guaraniaçu
  96. Guarapuava
  97. Ibaiti
  98. Ibema
  99. Ibiporã
  100. Icaraíma
  101. Iguaraçu
  102. Iguatu
  103. Imbaú
  104. Inajá
  105. Indianópolis
  106. Iporã
  107. Iracema do Oeste
  108. Iretama
  109. Itaguajé
  110. Itaipulândia
  111. Itambaracá
  112. Itambé
  113. Itaúna do Sul
  114. Ivaí
  115. Ivaiporã
  116. Ivaté
  117. Ivatuba
  118. Jaboti
  119. Jacarezinho
  120. Jaguapitã
  121. Jaguariaíva
  122. Jandaia do Sul
  123. Janiópolis
  124. Japira
  125. Japurá
  126. Jardim Alegre
  127. Jardim Olinda
  128. Jataizinho
  129. Jesuítas
  130. Joaquim Távora
  131. Jundiaí do Sul
  132. Juranda
  133. Jussara
  134. Kaloré
  135. Laranjal
  136. Laranjeiras do Sul
  137. Leópolis
  138. Lidianópolis
  139. Lindoeste
  140. Loanda
  141. Lobato
  142. Londrina
  143. Luiziana
  144. Lunardelli
  145. Lupionópolis
  146. Mamborê
  147. Mandaguaçu
  148. Mandaguari
  149. Manoel Ribas
  150. Marechal Cândido Rondon
  151. Maria Helena
  152. Marialva
  153. Marilândia do Sul
  154. Marilena
  155. Mariluz
  156. Maringá
  157. Maripá
  158. Marquinho
  159. Marumbi
  160. Matelândia
  161. Mato Rico
  162. Mauá da Serra
  163. Medianeira
  164. Mercedes
  165. Mirador
  166. Miraselva
  167. Missal
  168. Moreira Sales
  169. Munhoz de Melo
  170. Nossa Senhora das Graças
  171. Nova Aliança do Ivaí
  172. Nova América da Colina
  173. Nova Aurora
  174. Nova Cantu
  175. Nova Esperança
  176. Nova Fátima
  177. Nova Laranjeiras
  178. Nova Londrina
  179. Nova Olímpia
  180. Nova Prata do Iguaçu
  181. Nova Santa Bárbara
  182. Nova Santa Rosa
  183. Nova Tebas
  184. Novo Itacolomi
  185. Ortigueira
  186. Ourizona
  187. Ouro Verde do Oeste
  188. Paiçandu
  189. Palmital
  190. Palotina
  191. Paraíso do Norte
  192. Paranacity
  193. Paranapoema
  194. Paranavaí
  195. Pato Bragado
  196. Peabiru
  197. Perobal
  198. Pérola
  199. Pinhalão
  200. Piraí do Sul
  201. Pitanga
  202. Pitangueiras
  203. Planaltina do Paraná
  204. Planalto
  205. Porecatu
  206. Porto Rico
  207. Prado Ferreira
  208. Presidente Castelo Branco
  209. Primeiro de Maio
  210. Prudentópolis
  211. Quarto Centenário
  212. Quatiguá
  213. Quatro Pontes
  214. Quedas do Iguaçu
  215. Querência do Norte
  216. Quinta do Sol
  217. Ramilândia
  218. Rancho Alegre
  219. Rancho Alegre D’Oeste
  220. Realeza
  221. Reserva
  222. Ribeirão Claro
  223. Ribeirão do Pinhal
  224. Rio Bom
  225. Rio Bonito do Iguaçu
  226. Rio Branco do Ivaí
  227. Rolândia
  228. Roncador
  229. Rondon
  230. Rosário do Ivaí
  231. Sabáudia
  232. Salto do Itararé
  233. Santa Amélia
  234. Santa Cecília do Pavão
  235. Santa Cruz de Monte Castelo
  236. Santa Fé
  237. Santa Helena
  238. Santa Inês
  239. Santa Isabel do Ivaí
  240. Santa Lúcia
  241. Santa Maria do Oeste
  242. Santa Mariana
  243. Santa Mônica
  244. Santana do Itararé
  245. Santa Tereza do Oeste
  246. Santa Terezinha de Itaipu
  247. Santo Antônio da Platina
  248. Santo Antônio do Caiuá
  249. Santo Antônio do Paraíso
  250. Santo Inácio
  251. São Carlos do Ivaí
  252. São Jerônimo da Serra
  253. São João do Caiuá
  254. São João do Ivaí
  255. São Jorge do Ivaí
  256. São Jorge do Patrocínio
  257. São José da Boa Vista
  258. São José das Palmeiras
  259. São Manoel do Paraná
  260. São Miguel do Iguaçu
  261. São Pedro do Iguaçu
  262. São Pedro do Ivaí
  263. São Pedro do Paraná
  264. São Sebastião da Amoreira
  265. São Tomé
  266. Sapopema
  267. Sarandi
  268. Serranópolis do Iguaçu
  269. Sertaneja
  270. Sertanópolis
  271. Siqueira Campos
  272. Tamarana
  273. Tamboara
  274. Tapejara
  275. Tapira
  276. Telêmaco Borba
  277. Terra Boa
  278. Terra Rica
  279. Terra Roxa
  280. Tibagi
  281. Toledo
  282. Tomazina
  283. Três Barras do Paraná
  284. Tuneiras do Oeste
  285. Tupãssi
  286. Turvo
  287. Ubiratã
  288. Umuarama
  289. Uniflor
  290. Uraí
  291. Ventania
  292. Vera Cruz do Oeste
  293. Virmond
  294. Wenceslau Braz
  295. Xambrê


Confira a lista dos municípios em alerta para a terça-feira (6):

  1. Abatiá
  2. Adrianópolis
  3. Agudos do Sul
  4. Almirante Tamandaré
  5. Alto Paraná
  6. Alvorada do Sul
  7. Amaporã
  8. Andirá
  9. Ângulo
  10. Antonina
  11. Antônio Olinto
  12. Apucarana
  13. Arapongas
  14. Arapoti
  15. Arapuã
  16. Araruna
  17. Araucária
  18. Ariranha do Ivaí
  19. Assaí
  20. Astorga
  21. Atalaia
  22. Balsa Nova
  23. Bandeirantes
  24. Barbosa Ferraz
  25. Barra do Jacaré
  26. Bela Vista do Paraíso
  27. Boa Esperança
  28. Boa Ventura de São Roque
  29. Bocaiúva do Sul
  30. Bom Sucesso
  31. Borrazópolis
  32. Cafeara
  33. Califórnia
  34. Cambará
  35. Cambé
  36. Cambira
  37. Campina Grande do Sul
  38. Campo do Tenente
  39. Campo Largo
  40. Campo Magro
  41. Campo Mourão
  42. Cândido de Abreu
  43. Carambeí
  44. Carlópolis
  45. Castro
  46. Centenário do Sul
  47. Cerro Azul
  48. Cianorte
  49. Cidade Gaúcha
  50. Colombo
  51. Colorado
  52. Congonhinhas
  53. Conselheiro Mairinck
  54. Contenda
  55. Cornélio Procópio
  56. Corumbataí do Sul
  57. Cruzeiro do Oeste
  58. Cruzeiro do Sul
  59. Cruz Machado
  60. Cruzmaltina
  61. Curitiba
  62. Curiúva
  63. Diamante do Norte
  64. Douradina
  65. Doutor Camargo
  66. Doutor Ulysses
  67. Engenheiro Beltrão
  68. Farol
  69. Faxinal
  70. Fazenda Rio Grande
  71. Fênix
  72. Fernandes Pinheiro
  73. Figueira
  74. Floraí
  75. Floresta
  76. Florestópolis
  77. Flórida
  78. Godoy Moreira
  79. Grandes Rios
  80. Guairaçá
  81. Guamiranga
  82. Guapirama
  83. Guaporema
  84. Guaraci
  85. Guarapuava
  86. Guaraqueçaba
  87. Guaratuba
  88. Ibaiti
  89. Ibiporã
  90. Icaraíma
  91. Iguaraçu
  92. Imbaú
  93. Imbituva
  94. Inácio Martins
  95. Inajá
  96. Indianópolis
  97. Ipiranga
  98. Irati
  99. Iretama
  100. Itaguajé
  101. Itambaracá
  102. Itambé
  103. Itaperuçu
  104. Itaúna do Sul
  105. Ivaí
  106. Ivaiporã
  107. Ivaté
  108. Ivatuba
  109. Jaboti
  110. Jacarezinho
  111. Jaguapitã
  112. Jaguariaíva
  113. Jandaia do Sul
  114. Janiópolis
  115. Japira
  116. Japurá
  117. Jardim Alegre
  118. Jardim Olinda
  119. Jataizinho
  120. Joaquim Távora
  121. Jundiaí do Sul
  122. Jussara
  123. Kaloré
  124. Lapa
  125. Leópolis
  126. Lidianópolis
  127. Loanda
  128. Lobato
  129. Londrina
  130. Luiziana
  131. Lunardelli
  132. Lupionópolis
  133. Mallet
  134. Mamborê
  135. Mandaguaçu
  136. Mandaguari
  137. Mandirituba
  138. Manoel Ribas
  139. Maria Helena
  140. Marialva
  141. Marilândia do Sul
  142. Marilena
  143. Mariluz
  144. Maringá
  145. Marumbi
  146. Matinhos
  147. Mato Rico
  148. Mauá da Serra
  149. Mirador
  150. Miraselva
  151. Moreira Sales
  152. Morretes
  153. Munhoz de Melo
  154. Nossa Senhora das Graças
  155. Nova Aliança do Ivaí
  156. Nova América da Colina
  157. Nova Esperança
  158. Nova Fátima
  159. Nova Londrina
  160. Nova Olímpia
  161. Nova Santa Bárbara
  162. Nova Tebas
  163. Novo Itacolomi
  164. Ortigueira
  165. Ourizona
  166. Paiçandu
  167. Palmeira
  168. Paraíso do Norte
  169. Paranacity
  170. Paranaguá
  171. Paranapoema
  172. Paranavaí
  173. Paulo Frontin
  174. Peabiru
  175. Piên
  176. Pinhais
  177. Pinhalão
  178. Piraí do Sul
  179. Piraquara
  180. Pitanga
  181. Pitangueiras
  182. Planaltina do Paraná
  183. Ponta Grossa
  184. Pontal do Paraná
  185. Porecatu
  186. Porto Amazonas
  187. Porto Rico
  188. Prado Ferreira
  189. Presidente Castelo Branco
  190. Primeiro de Maio
  191. Prudentópolis
  192. Quatiguá
  193. Quatro Barras
  194. Querência do Norte
  195. Quinta do Sol
  196. Quitandinha
  197. Rancho Alegre
  198. Rebouças
  199. Reserva
  200. Ribeirão Claro
  201. Ribeirão do Pinhal
  202. Rio Azul
  203. Rio Bom
  204. Rio Branco do Ivaí
  205. Rio Branco do Sul
  206. Rio Negro
  207. Rolândia
  208. Roncador
  209. Rondon
  210. Rosário do Ivaí
  211. Sabáudia
  212. Salto do Itararé
  213. Santa Amélia
  214. Santa Cecília do Pavão
  215. Santa Cruz de Monte Castelo
  216. Santa Fé
  217. Santa Inês
  218. Santa Isabel do Ivaí
  219. Santa Maria do Oeste
  220. Santa Mariana
  221. Santa Mônica
  222. Santana do Itararé
  223. Santo Antônio da Platina
  224. Santo Antônio do Caiuá
  225. Santo Antônio do Paraíso
  226. Santo Inácio
  227. São Carlos do Ivaí
  228. São Jerônimo da Serra
  229. São João do Caiuá
  230. São João do Ivaí
  231. São João do Triunfo
  232. São Jorge do Ivaí
  233. São José da Boa Vista
  234. São José dos Pinhais
  235. São Manoel do Paraná
  236. São Mateus do Sul
  237. São Pedro do Ivaí
  238. São Pedro do Paraná
  239. São Sebastião da Amoreira
  240. São Tomé
  241. Sapopema
  242. Sarandi
  243. Sengés
  244. Sertaneja
  245. Sertanópolis
  246. Siqueira Campos
  247. Tamarana
  248. Tamboara
  249. Tapejara
  250. Tapira
  251. Teixeira Soares
  252. Telêmaco Borba
  253. Terra Boa
  254. Terra Rica
  255. Tibagi
  256. Tijucas do Sul
  257. Tomazina
  258. Tunas do Paraná
  259. Tuneiras do Oeste
  260. Turvo
  261. Umuarama
  262. Uniflor
  263. Uraí
  264. Ventania
  265. Wenceslau Braz


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