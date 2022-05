Apucarana e Arapongas são citadas na novela Pantanal

Da Redação

Apucarana e Arapongas entre outras cidades do norte do Paraná como, Maringá, Marialva, Mandaguari, Sarandi e Astorga, foram citadas na novela “Pantanal”, no capitulo exibido na noite desta terça-feira (2), pela Rede Globo de Televisão.

O personagem Tenório (Murilo Benício) fala das cidades do Paraná em uma conversa com a sua filha Guta (Julia Dalavia). Durante a cena, o ator chegou a imitar o som do pássaro Araponga. VEJA: null - Vídeo por: GLOBOPLAY

Na trama de Benedito Ruy Barbosa escrita 32 anos atrás, exibida com grande sucesso pela TV Manchete, e agora reescrita pelo neto do autor, Bruno Luperi, para a Globo, Maria Marruá (Juliana Paes), o marido Gil (Enrique Diaz), o filho Chico (Bruno Starling) e um grupo de lavradores foram posseiros na região de Sarandi e depois comprou terras, mas foi enganado pelo vendedor, que entrou na Justiça e tomou tudo de volta porque a terra vendida já tinha dono, história para lá de repetida na formação do norte e noroeste do Paraná.

