Apucarana e Arapongas empatam no Estadual Sub-20

Da Redação

Em jogo que abriu a segunda rodada da primeira fase do Grupo C do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-20, Apucarana Sports e Arapongas empataram por um gol nesta sexta-feira (13), no Estádio Municipal Olímpio Barreto, em Apucarana. O time apucaranense, treinado por Toninho Santos, somou o segundo ponto na competição, pois no sábado passado ficou no 0 a 0 com o Londrina Esporte Clube no CT da SM Sports. O Arapongas, na rodada anterior, perdeu por 1 a 0 para o Rolândia Esporte Clube.

continua após publicidade .

Os gols da partida nesta sexta-feira foram marcados na etapa final. O Apucarana Sports fez 1 a 0 com Diogo, aos 45 minutos, mas a alegria da equipe da casa durou pouco, pois o meia Marlon empatou para o Arapongas aos 49.

Eduardo Nunes Gomes apitou o jogo, sendo auxiliado por Paulo Henrique Rodrigues de Oliveira e Rodrigo Dias de Carvalho.

continua após publicidade .

Na próxima rodada, marcada para o dia 21 de maio, às 15h30, o Nacional receberá o Apucarana Sports em Rolândia, e o Arapongas duela com o Londrina em Cambé. No outro confronto da terceira rodada, a Portuguesa Londrinense encara o Rolândia, no estádio da Vila Santa Terezinha, em Londrina.

O Apucarana jogou com José Guilherme; Perdigão (Matheus), Allan, André e João Victor (Diogo); Kekel, Adão (Caio) e Victor Hugo (Ruan); Thiago Emanoel (Hugo), João Nascimento e Eduardo. Técnico: Toninho Santos.

O Arapongas atuou com Gabriel; Carlos Henrique, Thiago, Lucas Neres e Marcos Vinicius; Alan, Marlon e Rickson (João Marcos); Sidney (Pedro Lucas), Otávio e Kauan (Zé Costa). Técnico: Eduardo Brasso.