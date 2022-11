Apucarana e Arapongas devem aderir a protestos nesta segunda-feira

Da Redação

Através de grupos de mensagens, alguns comerciantes e empresários confirmaram a participação nas paralizações

Movimentos de direita estão convocando pelas redes sociais uma greve geral em todo o país para esta segunda-feira, 07. O comunicado divulgado por diversos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) pede para que empresários fechem suas "empresas, fábricas e comércios". O grupo diz que o protesto é "contra a instalação do comunismo" no país. Em Apucarana e Arapongas, apoiadores do presidente Bolsonaro se mobilizam para fazer parte das manifestações nacionais.

Através de grupos de mensagens, alguns comerciantes e empresários confirmaram a participação nas paralizações, em Apucarana, nesta segunda-feira. Procuradas pela reportagem, entidades que representam o comércio afirmam que a adesão é de responsabilidade de cada empresa e que não há uma orientação oficial a respeito.

Em Arapongas, um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro compartilham nas redes sociais e grupos de mensagens, um chamamento às manifestações desta segunda-feira, com concentração na Praça Mauá a partir das 9h, um roteiro com caminhão de som passando pela Avenida Arapongas, Avenida Gaturamo e Parque Industrial e, em seguida, o grupo deve se dirigir para a frente do 30º BIMEC, às margens da BR 376, em Apucarana.

De acordo com o líder do movimento Direita Conservadora de Arapongas e Avança Brasil, Eduardo Fialho, a manifestação tem a participação de empresários, representantes do agro, caminhoneiros, comerciantes, médicos, funcionários das indústrias, e cidadãos de todas as esferas, cor, identidade sexual e classe social.

"Queremos que o TSE investigue a denúncia de fraude nas urnas e explique a manipulação dos votos através da imprensa, dos institutos de pesquisa e as interferências constantes do ministro Alexandre de Moraes na campanha do Presidente. Contra a censura que as lideranças de direita vem sofrendo e a censura dos canais de imprensa que se manifestaram", argumentou Fialho.

Greve geral



Para esta segunda-feira, os atos previstos pelo país estão sendo organizados pelo Movimento Nacional de Resistência Civil (MNRC). O site do movimento foi registrado em nome do empresário e do presidente do Instituto Federalista, Thomas Raymund Korontai. Na página oficial do grupo, constam diversos movimentos de direita que fazem parte da organização.

Manifestações

Diversos manifestantes se reúnem em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, às margens da BR-376, em Apucarana, desde o dia 31/10. Eles protestam contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou Jair Bolsonaro (PL) no último dia 30/10, na disputa à presidência do Brasil. Na quarta-feira (2) de Finados, moradores de Apucarana e diversas cidades da região foram para frente do quartel marcar presença no protesto que reuniu milhares de pessoas, uma das maiores manifestações registradas no Paraná.

