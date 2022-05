Apucarana e Arapongas abrem quase 2 mil empresas

Da Redação

Apucarana e Arapongas ganharam 1.977 empresas no primeiro quadrimestre deste ano, segundo dados da Junta Comercial do Paraná (Jucepar). O saldo (diferença entre aberturas e baixas), no entanto, ficou em 1.217 no mesmo período nos dois municípios, com 760 fechamentos.



continua após publicidade .

De janeiro a abril, Apucarana somou 1.015 empresas abertas e 399 fechadas, com um saldo positivo de 616. Já Arapongas, no quadrimestre, registrou 962 empresas abertas, 361 fechadas e um saldo positivo de 601.

O número de empresas abertas no primeiro quadrimestre de 2022, no entanto, é menor em comparação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros quatro meses de 2021, Apucarana e Arapongas abriram 2.074 empresas. Assim, o resultado deste ano é 4,6% menor.

continua após publicidade .

O saldo também ficou negativo. No quadrimestre deste ano, a diferença de empresas abertas e fechadas foi de 1.217 contra 1.446 no mesmo período do ano passado, um resultado negativo de 15,8%.

PARANÁ

O Paraná também ganhou 92.695 novas empresas neste primeiro quadrimestre. Os dados são da Junta Comercial do Paraná . O Estado tem atualmente 1,5 milhão de empresas ativas, entre matriz e filial.

continua após publicidade .

São, mês a mês, 23.339 em janeiro, 23.730 em fevereiro, 24.397 em março e 21.229 em abril, com dois grandes feriados no mês. O saldo (diferença entre aberturas e baixas) ficou em 54.680. Essa dado aponta que a velocidade de abertura de novos negócios supera em muito os fechamentos.

Do total de empresas abertas nos primeiros quatro meses de 2022, a maioria corresponde a MEIs, com 75,92%. Outros 20,61% são LTDA e 2,98% têm como natureza jurídica empresário individual. Os outros segmentos são sendo Eireli (0,13%), Cooperativa (0,10%), S/A fechada (0,18%), S/A aberta (0,04%), Consórcio (0,03%) e outros tipos (0,01%).