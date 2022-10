Apucarana é a primeira do Paraná aprovada no Programa Cartão Futuro

Da Redação

Apucarana é a primeira cidade do Paraná aprovada no Programa “Cartão Futuro“ dentro da modalidade instituições da administração pública. A cidade teve sua participação homologada nesta iniciativa do governo do estado por meio do Programa de Aprendizagem na Administração Pública Municipal (Aprende). Trata-se de mais uma iniciativa da gestão municipal focada na qualificação de mão de obra de jovens.

Para incentivar a contratação de jovens e a manutenção dos contratos de trabalho, informa a chefe do núcleo regional da Secretaria de Estado da Justiça e Trabalho, Márcia Souza, o Governo do Estado dá um subsídio mensal para empresas e instituições públicas que aderem ao Cartão Futuro. O valor varia de R$ 300,00 a R$ 450,00 por pessoa durante todo o período de trabalho do beneficiado.

“Apucarana tem estruturado e em funcionamento o Programa Aprende. Atualmente, 50 jovens estão contratados pela Prefeitura, fazendo um curso específico para o trabalho que estão realizando. Para nós é um grande orgulho ser o primeiro município do Paraná a ser contemplado com o Cartão Futuro”, comemora o prefeito Junior da Femac.

Mais de mil jovens na faixa etária de 14 a 18 anos fizeram o teste seletivo do Programa Aprende, concorrendo as 50 vagas de aprendiz disponibilizadas. “O contrato de aprendizagem é por um período de um ano. E, a cada semana, os jovens têm dois dias de aulas no curso de “Aprendizagem de Serviços Administrativos” do Senac, e mais três dias de atuação prática em setores da administração pública municipal”, explica Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total e que faz o acompanhamento do Programa Aprende.

Neste período, o aprendiz receberá um salário proporcional às horas trabalhadas, de acordo com a Lei de Aprendizagem, observa Vilas Boas. São convocados 25 jovens para trabalhar na prefeitura e mais 25 na Autarquia Municipal de educação (AME).

PROGRAMA CARTÃO FUTURO

O Programa Cartão Futuro, instituído pela Lei Estadual nº 20.084, de 18 de Dezembro de 2019, é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná que tem por objetivo a inserção de aprendizes de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, isto é, com renda familiar total de até 3 salários mínimos. A iniciativa, executada pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, promove a disponibilização de uma subvenção econômica destinada aos estabelecimentos que contratarem aprendizes que se enquadram nesta condição.

