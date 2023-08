Apucarana é a cidade com mais registros de incêndios ambientais no PR

Apucarana, no norte do Paraná, foi a cidade que mais registrou e combateu incêndios ambientais em todo o Estado entre 14 de julho e 14 de agosto deste ano. A informação é do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana, que divulgou dados recentes de atendimentos nesta quinta-feira (24). Veja vídeo abaixo

Foram 40 ocorrências registradas apenas nesse período de 30 dias na cidade. Segundo o major Élcio José de Meira, do Corpo de Bombeiros de Apucarana, a falta de chuvas tem um papel fundamental no fato de Apucarana ter sido a cidade com o maior número de ocorrências do tipo no Paraná.

“Talvez tenha chovido em outras regiões mais do que choveu aqui. Esse seria um dos motivos, talvez o motivo principal que tenha feito com que esses números aumentassem”, afirma o oficial.

Essa, no entanto, não é a única explicação. De acordo com o major, há também o impacto da ação das pessoas que acabam incendiando terrenos vazios com o intuito de “fazer a limpeza” das áreas nessa época do ano.

“Historicamente, nesse período, acontece isso (incêndios em vegetação) porque não é só a questão das chuvas, que são mais escassas, tem também a questão do frio, que seca a vegetação e gera também as condições ideais para que aconteça esse tipo de incêndio. Há também a ação da população, que acaba tacando fogo no mato para fazer limpeza de terreno”, disse.

Por conta do problema, o major orienta que é extremamente importante que as pessoas não coloquem fogo nos terrenos para tentar fazer a limpeza. Segundo ele, o correto é que juntem os entulhos e a sujeita, e depositem esse material em um local adequado.

Ele alerta que, além que além dos prejuízos financeiros que os incêndios podem gerar, queimando e destruindo bens, há também questões envolvendo a saúde das pessoas. “Outro problema é a questão de doenças respiratórias na população, porque nesse período nós temos um aumento nas doenças respiratórias. E essa fumaça gerada pelo fogo também pode contribuir com isso”, acrescenta o major.

