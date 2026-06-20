Apucarana é a 3ª cidade do Paraná com maior número de acidentes envolvendo trem

Apucarana ocupa a terceira posição no ranking estadual de acidentes envolvendo trem. O município soma, até o momento, cinco ocorrências registradas entre janeiro e 16 de junho, data da situação mais recente, que resultou na morte de um caminhoneiro, no Distrito do Pirapó. Os dados são da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), levantados a pedido do TNOnline, que revelam a dimensão do problema a nível regional. Foram 12 acidentes - uma média de 1 a cada 15 dias - e dois óbitos em cinco municípios da região. No ano passado, foram 29 ocorrências em seis cidades.

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No levantamento, Apucarana aparece atrás apenas de Curitiba, que registrou 15 acidentes até o momento, e atrás de Ponta Grossa, que soma 11 acidentes em linhas férreas. Os acidentes foram em passagens de nível localizadas no Residencial Fariz Gebrim, Jardim Ponta Grossa, Pirapó e Vila Nova. “Nossa cidade fica no entroncamento rodoferroviário, onde possuímos vários cruzamentos, inclusive com pedestres, cerca de 18 travessias. Isto leva a um risco maior de acidentes devido à grande quantidade”, analisa o secretário de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran), Almir Freitas.

Freitas destaca que todos os locais de cruzamentos são considerados de risco e que há indícios de que a maioria dos acidentes ocorre por omissão dos motoristas. “As composições não conseguem parar imediatamente. Junto a isso vem a questão da negligência e da imprudência de alguns motoristas, além de outros casos. A sinalização dos cruzamentos é de competência da empresa que opera a ferrovia. Há indício de que, na maioria dos casos, os acidentes ocorreriam por ação ou omissão dos motoristas, porém o atendimento desses acidentes e os boletins de acidentes de veículos com composições ferroviárias são de atribuição da Polícia Militar (PM)”, aponta.

Além de Apucarana, o relatório também traz Arapongas (1), Cambira (1) e Jandaia do Sul, com três acidentes. Contudo, Jandaia registrou mais uma colisão envolvendo trem por volta das 21h43 de quarta-feira (17), entre uma carreta bitrem e uma composição férrea da Rumo Logística na transposição próxima ao trevo do restaurante Panela de Pedra.

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O que diz a Rumo

Em nota, a concessionária Rumo, responsável pela malha ferroviária do Paraná, reconhece a complexidade da convivência entre a operação ferroviária e o trânsito urbano, especialmente em regiões com grande número de passagens em nível, e mantém atuação contínua para ampliar a segurança nesses locais. A maior parte das ocorrências está relacionada a fatores externos à operação ferroviária, principalmente ao desrespeito à sinalização e a comportamentos de risco por parte de motoristas e pedestres, como atravessar a linha férrea sem a devida parada prévia.

Entre as principais iniciativas da empresa estão ações educativas com a população, campanhas itinerantes no Norte do Paraná, reforço e adequação da sinalização rodoferroviária em parceria com os municípios, realização de simulados operacionais e investimentos em novas tecnologias de segurança em cruzamentos urbanos. Desde o ano passado, a companhia também realiza ações com carro de som em municípios ao longo da malha, com mensagens educativas sobre segurança ferroviária, que também foram veiculadas em rádios da região. A iniciativa já passou por cidades como Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul e Sarandi.

A concessionária reforça que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a via férrea tem preferência de passagem, sendo obrigatória a parada antes da travessia. A empresa reforça que atitudes simples, como parar, olhar e escutar antes de cruzar a linha, são fundamentais para evitar acidentes.

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A empresa seguirá investindo em ações de prevenção, tecnologia e integração com o poder público, reforçando que a segurança no trânsito depende da atuação conjunta de todos.

Prefeitura de Jandaia e Rumo discutem segurança

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, e engenheiros da prefeitura participaram nesta semana de uma reunião online com representantes da empresa Rumo Logística para discutir ações de prevenção de acidentes em passagens de nível.

Além das ações educativas e campanhas de orientação, as discussões também envolveram ações imediatas para evitar novos acidentes, como a instalação de novos dispositivos visuais e melhorias na sinalização. Também está em andamento um estudo de viabilidade de uma passagem inferior sob a linha férrea no trevo do Panela de Pedra, considerado um dos pontos mais críticos do trânsito local.

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“Estamos buscando essa parceria para encontrar uma solução definitiva para o trevo do Panela de Pedra. É um trecho com o qual estamos tendo problemas há muito tempo e precisamos encontrar uma solução em conjunto para trazer mais segurança para quem transita por este local”, destacou o prefeito Ditão Pupio.



