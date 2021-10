Da Redação

Apucarana e 11º Grupamento de Bombeiros renovam parcerias

O prefeito Júnior da Femac manteve reunião nesta semana com o capitão Xisto André Frazatto dos Santos, do 11º Grupamento de Bombeiros do Paraná. Durante o encontro, o oficial prestou contas ao Executivo sobre obras e outros investimentos executados nos quartéis da cidade viabilizados com recursos municipais.

Júnior da Femac destacou que a prefeitura é parceria de primeira hora da corporação militar, responsável pela prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento e ações de Defesa Civil. “Para Apucarana é uma honra ser sede do 11º Grupamento de Bombeiros do Paraná, que abrange 23 municípios e é responsável por mais de 400 mil pessoas”, pontuou o prefeito. Júnior lembrou que há alguns anos, mesmo com a extinção da taxa do Funrebom por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a atual gestão municipal manteve sempre previsão de dotação orçamentária anual para atender as demandas dos bombeiros. “Esses recursos, oriundos dos impostos pagos pelo cidadão apucaranense, são empregados em obras, equipamentos e veículos para os bombeiros de Apucarana, garantindo a prestação de um serviço ágil e de qualidade a toda sociedade”, destacou Júnior da Femac.

Ao capitão Xisto, o prefeito também garantiu que a administração municipal vai renovar convênio que possibilita a atuação de estagiários de engenharia civil junto ao setor de análise e aprovação de projetos técnicos de prevenção a incêndios e desastres realizado pelo grupamento. “Sabemos da necessidade dos bombeiros em ter este reforço na equipe, o ganho para toda a sociedade com a agilidade na entrega das análises e também a importância para os acadêmicos em terem esta experiência prática junto a uma instituição pública de grande credibilidade”, afirmou o prefeito de Apucarana ao capitão que, na agenda, esteve assessorado pelo tenente Navarro.

O 11º Grupamento de Bombeiros do Paraná, com sede em Apucarana, é responsável pela prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento e ações de Defesa Civil nos municípios de Apucarana, Arapongas, Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Jandaia do Sul, Mandaguari, Marilândia do Sul, Marumbi, Novo Itacolomi, Rio Bom, Borrazópolis, Cruzmaltina, Faxinal, Grandes Rios, Kaloré, Mauá da Serra, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e São Pedro do Ivaí. Para atender a toda a região são dois quartéis em Apucarana, um em Arapongas, um em Mandaguari e outros dois Postos de Bombeiros Comunitários localizados nas cidades de Jandaia do Sul e Faxinal.