Apucarana dobra orçamento do “Feira Verde” e anuncia expansão

O Programa Municipal Feira Verde, uma iniciativa da Prefeitura de Apucarana que possibilita à população proceder a troca de materiais recicláveis (plástico, papel e papelão) por frutas, verduras, legumes, pães, bolachas, geléias, mel, entre outros produtos adquiridos diretamente da agricultura familiar local, terá orçamento de R$948,4 mil em 2023. O valor é superior ao dobro injetado ao longo do ano passado na iniciativa, que teve início no mês de maio.

Oriundo do caixa próprio da prefeitura, a expansão do programa foi confirmado nesta quarta-feira (22/03) pelo prefeito Júnior da Femac ao assinar contrato para aquisição de mais produtos junto à Cooperativa de Cafeicultores de Pirapó (Coocapi). “Estamos próximos de completar um ano deste programa que, de forma simples e ágil, fomenta segurança alimentar, ajudando quem produz e fazendo com que a produção chegue a quem precisa; educação ambiental, levando a cultura da reciclagem para dentro dos lares; e geração de renda, uma vez que o coletado nos pontos de troca é levado pela cooperativa de reciclagem da cidade (Cocap), onde se transforma em fonte de sustendo das famílias cooperadas”, elencou o prefeito Júnior da Femac.

Durante a assinatura do contrato com a Coocapi, o prefeito fez um balanço do programa e anunciou, para o dia 15 de maio, início da feira nos distritos de Pirapó e Vila Reis. “Coordenado pela Secretaria Municipal da Agricultura, em 313 dias de atividade o “Feira Verde” promoveu 193 edições em 67 bairros. Ao todo, foram beneficiadas diretamente 16.942 famílias e coletadas quase 165 toneladas de materiais recicláveis (plástico, papel e papelão)”, revelou Júnior da Femac, lembrando que o programa foi adotado pela prefeitura por sugestão do vereador Rodrigo Liévore, o Recife, a partir de programa semelhante realizado na cidade de Ponta Grossa

O presidente da Coocapi, Nilton Antônio Fornaciari, destacou a importância da iniciativa para o pequeno produtor rural. “Trago aqui muitos agradecimentos do homem da roça. Se não fosse esta iniciativa da prefeitura, com certeza mais da metade daqueles que hoje fornecem seus produtos já teriam deixado o sítio. O “Feira Verde” é uma bênção de Deus”, assinalou Fornaciari, que esteve acompanhado de outros membros da cooperativa. “A gente vê os benefícios para o lado ambiental também. Os rios estão mais limpos. Quando chove, já não vem mais aquela enxurrada de garrafas pet, por exemplo”, testemunhou.

A informação foi chancelada pelos secretários municipais Gentil Pereira (Meio Ambiente) e Gerson Canuto (Agricultura). “Realmente, desde o início do programa a situação dos fundos de vale em Apucarana mudou muito. Já não se verifica mais acúmulo de lixo, como antes”, disse Pereira. “Durante as feiras a gente conversa com a população e verifica a mudança de hábito. Isso é muito gratificante. A pessoa que, muitas vezes era responsável por lançar o lixo em local inadequado, agora sai em busca dele. Tem família que percorre diversos bairros”, relatou Canuto, que esteve acompanhado do coordenador operacional do programa, Edeson Luiz Martins. Já a secretária Municipal da Assistência Social, Jossuela Pirelli, assinalou a importância no que tange a segurança alimentar das famílias, sobretudo as em situação de vulnerabilidade social. “O que eles conseguem no ponto de troca é um complemento muito importante na cesta básica. Frutas, verduras, pães, enfim, alimentos frescos, de qualidade e valor nutricional. O “Feira Verde” não é sucesso por acaso. É referência pois acontece com organização”, disse a secretária.

Acompanhado dos vereadores Mário Felipe Rodrigues e Luciano Facchiano, o vereador Rodrigo Liévore (Recife) enfatizou que, embora tenha sido o responsável por propor o programa, a eficácia da iniciativa é resultado de um coletivo. “Agradecimento ao prefeito que desde o início se engajou na formatação do “Feira Verde” em Apucarana. Tenho muito orgulho de fazer parte desta ação que sem dúvidas será um legado da Gestão Júnior da Femac/Paulo Vital e que hoje funciona graças ao trabalho e empenho de diversas secretarias municipais, da cooperativa de produtores, da Cocap, da Câmara de Vereadores que aprovou o programa e o orçamento, e aos veículos de comunicação, que fazem chegar à população a informação de onde ocorrem as feiras”, assinalou.

Regido pela Lei Municipal nº 047/2021, as regras estabelecem que a cada quatro quilos de material reciclável (plástico, papel e papelão), a pessoa tem direito a receber um quilo de hortifruti. O calendário das feiras pode ser consultado pelo site da prefeitura, no endereço www.apucarana.pr.gov.br ou na Secretaria Municipal da Agricultura pelo telefone 3308-1435.

