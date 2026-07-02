Apucarana divulga os contemplados no 5º sorteio da campanha IPTU Bom Pagador

Cinco contribuintes receberam prêmios de R$ 1 mil; iniciativa incentiva a adimplência e reconhece quem mantém os tributos municipais em dia

A Prefeitura de Apucarana realizou o 5º sorteio da campanha IPTU Bom Pagador 2026, contemplando cinco contribuintes com prêmios de R$ 1 mil cada. A iniciativa foi criada para reconhecer os cidadãos que mantêm o pagamento do IPTU em dia e fortalecer a cultura da adimplência, contribuindo para que o Município continue investindo em obras, saúde, educação e demais serviços públicos.

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“O IPTU pago pelo contribuinte retorna em benefícios para a população. A campanha foi criada justamente para reconhecer quem cumpre seus compromissos em dia e ajuda a Prefeitura a manter investimentos que melhoram a qualidade de vida da nossa gente”, afirma o prefeito Rodolfo Mota.

A apuração teve como base a extração da Loteria Federal e seguiu rigorosamente os critérios estabelecidos na legislação municipal. Além da correspondência dos números sorteados, a comissão organizadora verificou a regularidade fiscal de cada cadastro. Quando o contribuinte inicialmente sorteado não atendia aos requisitos da campanha, foram aplicadas as regras previstas no regulamento até a definição dos contemplados aptos a receber os prêmios.

Os contemplados no 5º sorteio foram Pedro Suzuki (Jardim Itália), Any Yuki Asanome Yamada (Vila Feliz), João da Silva Cordeiro (Jardim Curitiba), Aparecido Vieira dos Santos (Núcleo Habitacional Michel Soni) e Eduardo Aparecido Mendes dos Santos (Residencial Uirapuru). “Todos os cadastros com situação fiscal regular junto ao Município, conforme verificação realizada pela comissão responsável pela campanha”, observou Luís Carlos Fukumoto, superintendente municipal de Tributação e Receita.

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A campanha IPTU Bom Pagador 2026 começou no final de fevereiro com o sorteio de um carro zero-quilômetro. Na sequência, todo mês está sendo realizado um sorteio que premia cinco contribuintes com R$ 1 mil cada um. “Até o momento já foram contemplados 20 apucaranenses com essa premiação em dinheiro e, até o final do ano, serão mais 30 contemplados”, informou Fukumoto.

A campanha será finalizada em dezembro, com o sorteio de uma moto zero-quilômetro. A Prefeitura reforça que manter o pagamento do IPTU em dia garante a participação nos próximos sorteios e contribui para ampliar a capacidade de investimentos em benefício de toda a população.