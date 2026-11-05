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SERVIÇOS PÚBLICOS

Apucarana divulga novo telefone para troca de lâmpadas e manutenção da iluminação pública

Moradores podem solicitar reparos gratuitamente pelo telefone 0800-100-6868; atendimento é feito mediante protocolo

Escrito por Da Redação
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Apucarana divulga novo telefone para troca de lâmpadas e manutenção da iluminação pública
Autor Cerca de 2,1 mil dos aproximadamente 4 mil pontos de iluminação danificados já foram restabelecidos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana disponibilizou um novo telefone para solicitações de troca de lâmpadas e outros serviços de manutenção da iluminação pública. Os pedidos devem ser registrados por meio de protocolo, pelo número 0800-100-6868, com ligação gratuita. A Prefeitura também conta com a colaboração dos moradores para identificar luminárias que ainda apresentam problemas após o temporal que atingiu o município em setembro.

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O prefeito Rodolfo Mota destaca que, um mês e meio depois do temporal, cerca de 2,1 mil dos aproximadamente 4 mil pontos de iluminação danificados já foram restabelecidos. O trabalho é executado por quatro equipes de uma empresa terceirizada contratada pela Prefeitura. “Nossa equipe tem acompanhado os serviços e identificado que ainda podem existir luminárias danificadas que não foram catalogadas. Por isso, pedimos que a população nos ajude a localizar esses pontos, registrando as solicitações pelo novo telefone”, solicita o prefeito.

Segundo o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), engenheiro eletricista Nilton Antônio Fornaciari Júnior, a tempestade com granizo e fortes ventos do dia 21 de setembro danificou os relés fotocélula das luminárias, dispositivos responsáveis pelo acionamento automático da iluminação. Com isso, parte dos equipamentos permaneceu acesa durante o dia ou apagada durante a noite.

“Os danos atingiram todas as regiões da cidade. Além disso, algumas luminárias pararam de funcionar dias depois do temporal e não foram identificadas no levantamento inicial. A empresa responsável pela manutenção já avançou na substituição de grande parte dos equipamentos danificados, mas a participação dos moradores é importante para que possamos localizar e atender os pontos que ainda apresentam problemas”, reforça Fornaciari Júnior.

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Ao fazer a ligação, o morador deve informar o endereço completo e, se possível, um ponto de referência, como cruzamentos, escolas ou unidades de saúde. Essas informações facilitam a localização da luminária pela equipe técnica e agilizam o atendimento da solicitação.

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Apucarana ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO prefeitura troca de lâmpadas
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