Da Redação

Apucarana divulga datas do Torneio do Trabalhador; Confira

Nesta segunda-feira (04), ocorreu um congresso técnico, no Centro da Juventude Alex Mazaron (Ceja), em Apucarana. Nele, foi definido que o Torneio do Trabalhador de Futebol terá a primeira fase no dia 24 de abril, com a final acontecendo em 1º de maio. A competição nesse ano terá a presença de 29 equipes do município.

Participaram do evento o secretário municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, o superintendente da pasta, Tom Barros, além dos representantes de cada time.



O professor Grillo destaca que a primeira fase será disputada em três campos. “Os jogos na fase inicial acontecerão nos campos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Sesi e no Centro Esportivo Hairton Santos. Depois de dois anos o tradicional torneio retorna com equipes de vários bairros da cidade. Com certeza a festa do futebol amador está de volta e esperamos respeito aos adversários e uma disputa sadia, com a competição tendo o total apoio do prefeito Junior da Femac”, informa o secretário.

Para a rodada decisiva, marcada para o dia 1º de maio, avançam quatro times disputando as semifinais e a final acontecerá no Centro Esportivo Hairton Santos.

Também nesta segunda-feira durante o congresso técnico ficou definido que as equipes do Projeto Gol na Vida/Kids Jacanã “A” e “B” competirão nas categorias sub-12, sub-14 e sub-16.

Mais informações do torneio podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, pelo telefone 3422-5184.

TABELA DE JOGOS

Dia 24 de abril

Campo da UTFPR

08h00 – Supermercado Viana x United FC/Leve Limp (jogo 1)

08h40 – Tupã x Serralheria Caldeira (jogo 2)

09h20 – Jardim Ponta Grossa x Recanto do Lago/Adriano Correia (jogo 3)

10h00 – Red Bull Vila Reis x Serigrafia Maia (jogo 4)

10h40 – Andrade e Amigos x Brindes Tic Tac (jogo 5)

11h20 – Vencedor do jogo 1 x Vida Saudável/Eletrotécnica RS (jogo 14)

12h40 – Vencedor do jogo 2 x Vencedor do jogo 3 (jogo 15)

13h20 – Vencedor do jogo 4 x Vencedor do jogo 5 (jogo 16)

14h00 – Vencedor do jogo 14 x Vencedor do jogo 15 (jogo 22)

14h40 – Vencedor do jogo 16 x Vencedor do jogo 17 (jogo 23)





Estádio do Sesi

08h00 – Brooklyn x Castelo Branco United (jogo 6)

08h40 – Supermercado Califória/B. Rapes x Juvenil do Pirapó (jogo 7)

09h20 – Serralheria Canova x Jardim Alvorada (jogo 8)

10h00 – Time do Rildo x Amigos da Bola (jogo 9)

10h40 – Ferroviário Vila Regina x Unidos Diamantina (jogo 10)

11h20 – Vencedor do jogo 6 x Quilômetro 28 (jogo 17)

12h40 – Vencedor do jogo 7 x Vencedor do jogo 8 (jogo 18)

13h20 – Vencedor do jogo 9 x Vencedor do jogo 10 (jogo 19)

14h40 – Vencedor do jogo 18 x Vencedor do jogo 19 (jogo 24)





Centro Esportivo Hairton Santos

08h00 – Vila Reis FC x Projeto Bento Fernandes (jogo 11)

08h40 – Atlético Pirapó x DZ Futebol Clube (jogo 12)

09h20 – Dom Romeu x Amigos do Rogério (jogo 13)

10h00 – Vencedor do jogo 11 x Vencedor do jogo 12 (jogo 20)

10h40 – Vencedor do jogo 13 x Time do Japa (jogo 21)

12h40 – Vencedor do jogo 20 x Vencedor do jogo 21 (jogo 25)





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.