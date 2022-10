Apucarana divulga calendário de matrículas para a Rede Municipal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A instrução normativa nº 007/2022 já foi encaminhada para os 24 Centros Infantis (CMEI's) e 36 Escolas

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME), divulga o calendário de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2023. A instrução normativa nº 007/2022 já foi encaminhada para os 24 Centros Infantis (CMEI's) e 36 Escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino.

continua após publicidade .

De 17 a 31 de outubro, as secretarias escolares devem realizar a renovação das matrículas dos alunos que já frequentam as unidades de ensino. “Os nossos servidores foram orientados a preparar todos os documentos e entrar em contato com os pais, por meio de bilhetes na agenda das crianças ou telefonemas, orientando-os sobre como será feito o atendimento", disse a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

LEIA MAIS: PMPR Kids acontece no sábado em Apucarana; saiba mais

continua após publicidade .

O período de 1 a 25 de novembro será destinado à matrícula dos alunos que estão deixando os CMEI's para ingressarem nas turmas de Infantil 4 das escolas municipais. “Neste caso, os pais receberão uma carta contendo o nome da escola em que devem matricular seu filho ou filha. A indicação da escola de destino é feita através de georreferenciamento, ou seja, alunos que moram num raio de dois mil metros da instituição de ensino têm preferência pela vaga,” acrescentou a secretária.

Já as matrículas de alunos que se encontram fora da rede municipal de ensino e as transferências de estudantes entre escolas municipais serão feitas, em caso de existência de vagas, no período de 28 de novembro a 16 de dezembro.





continua após publicidade .

Documentação

Os documentos necessários (original e cópia) para efetuar a primeira matrícula e a transferência são:

Certidão de nascimento;

Declaração de vacina atualizada (que pode ser obtida junto às Unidades Básicas de Saúde);

Cartão nacional do SUS;

Comprovante de residência (preferencialmente a conta de luz);

Documentos dos pais ou responsável pela criança (RG e CPF).





Município para Rede Estadual de Ensino

As matrículas dos estudantes que estão no 5º ano em 2022, e vão para o 6º ano em 2023 deverão ser feitas pela internet, no portal da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, no período de 12 a 31 de outubro.

continua após publicidade .

Neste caso, os pais devem acessar a “Área do Aluno”, no endereço eletrônico, onde estão disponíveis as cartas-matrículas para os Anos Finais do Ensino Fundamental.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News