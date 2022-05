Apucarana divulga calendário de eventos para o ano; confira

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), divulgou nesta sexta-feira (13/05) o calendário de eventos para 2022. São mais de 15 grandes eventos já agendados e outros que ainda dependem de datas para serem confirmados. O calendário foi definido durante reunião entre o prefeito Junior da Femac, a secretária da Promatur, Maria Agar, e a superintendente da pasta, Andreia Patrícia Rinaldo.

O prefeito Junior da Femac frisa que, após o período mais crítico da pandemia, dados do IBGE mostram que o turismo apresentou um crescimento de 35% nos últimos 12 meses no Paraná. “É um setor muito importante da economia, que gera empregos e renda. Elaboramos o calendário de eventos para que as pessoas possam programar melhor a participação, sabendo antecipadamente os dias e os principais atrativos”, reitera Junior da Femac.

Junior da Femac afirma que o calendário é bastante variado, envolvendo o turismo esportivo, caminhadas na natureza, gastronomia, cultura, compras e feiras que retratam o cenário rural. “São eventos promovidos pela Prefeitura ou que possuem o apoio do Município, não estando inseridos nesta relação datas comemorativas que costumam movimentar o comércio”, afirma Junior da Femac.

O prefeito de Apucarana observa que o calendário ainda não está fechado e alguns eventos poderão ser incluídos. “Estamos definindo, junto com o governo do Estado, a data da edição de Apucarana do Pedala Paraná e, junto com a Mitra Diocesana e o Conselho de Pastores, vamos ainda programar a agenda religiosa para o final do ano”, cita Junior da Femac, acrescentando que a Festa da Cerejeira e a edição do Apucarana Fashion Day serão realizadas somente em 2023.

CALENDÁRIO DE EVENTOS DE 2022

15 de maio (domingo)

7a Caminhada Ecorreligiosa. Realização: Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Caminhada de 8 km, da paróquia localizada no Núcleo Habitacional João Paulo até a Serrinha (ida e volta).

21 de maio (sábado)

Corrida Pedestre 28 de Janeiro. Percurso de 5 e 10 quilômetros e Prova “Vinteoitinha”. Participação de mais de 3 mil atletas.

29 de maio (domingo)

Caminhada Estrada Bela do Barreiro

3 de julho (domingo)

Festival de Comida de Boteco, no Espaço das Feiras, das 16 às 22 horas. Chopp, cervejas artesanais, comida de boteco, shows regionais e show nacional.

17 de julho (domingo)

Caminhada Internacional da Juruba (Anda Brasil)

22 de julho (quinta)

Espetáculo de stand up comedy com Matheus Ceará. Local: Cine Teatro Fênix. Realização: Shark Produções.

Agosto

A partir de agosto, mensalmente haverá espetáculos de stand up comedy, com valores promocionais para estudantes. Direção: Fernando Borghi.

11/ 12 e 13 de agosto (quinta, sexta e sábado)

Expoagri Apucarana. Local: Colégio Estadual Agrícola Manoel Ribas. Dois shows nacionais (dias 12 e 13), barracas típicas e exposição agropecuária na área do ensino, pesquisa, tecnologia e cultura rural.

4, 5 e 6 de setembro (domingo, segunda e terça)

Feira Sabores do Ivaí. Local: Espaço das Feiras. Comidas da agroindústria familiar, workshop com chefes de cozinha e shows com artistas locais.

7 de setembro (quarta)

Desfile 7 de setembro, em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil.

7 a 10 de setembro (quarta, quinta, sexta e sábado)

Feira Ponta de Estoque de Apucarana (Festoque). Local: Acea. Realização: Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia).

15, 16 e 17 de setembro (quinta, sexta e sábado)

Feira do Café. Local: Distrito de Pirapó. Exposição, eventos técnicos, barracas típicas, escolha da rainha do café, concurso do bolo de café e gastronomia. Dois shows nacionais (dias 16 e 17).

25 de setembro (domingo)

Caminhada Rural da Primavera (Anda Brasil)

Outubro

5o Festival de Música Mensagem de Apucarana (Femudap). Local: Cine Teatro Fênix.

10, 11 e 12 de novembro (quinta, sexta e sábado)

5o Encontro Internacional de Graffiti Wall of Street. Local: Centro da Juventude. Presença de artistas renomados nacional e internacionalmente.

12 de novembro (sábado)

Caminhada Internacional da Lua (Anda Brasil)