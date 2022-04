Da Redação

Apucarana divulga 680 vagas em cursos profissionalizantes

Nesta quinta-feira (17), a Prefeitura Municipal de Apucarana, por meio do Centro de Qualificação Total, divulgou o calendário de inscrições para cursos profissionalizantes.

De acordo com as informações passadas, nos próximos meses, os apucaranenses poderão fazer a inscrição para 34 cursos gratuitos e, ao todo, estão sendo ofertadas 680 vagas em diversas áreas.



O prefeito Junior da Femac reitera que os cursos foram adquiridos pelo Município junto a instituições que possuem tradição na capacitação da mão de obra, como Senai e Senac. “O leque de cursos foi definido a partir das necessidades e prioridades apresentadas pelo setor produtivo”, lembra Junior da Femac.

Junior reitera que os cursos integram o Programa Municipal Portas Abertas, que foi criado para melhorar a empregabilidade através da oferta de cursos que poderão significar um diferencial no mercado de trabalho. “Temos diversas vagas de trabalho em aberto na Agência do Trabalhador e, com os cursos de capacitação, queremos aumentar a empregabilidade”, pontua o prefeito.

De acordo com Miguel Luiz Vilas Boas, diretor do Centro de Qualificação Total, o calendário de cursos foi elaborado de forma didática, apresentando os cursos disponíveis, vagas ofertadas, dias e horário das aulas, período de inscrições, idade mínima exigida, local das aulas, bem como as datas de início e término de cada curso.

Os interessados em fazer os cursos devem ter o Ensino Fundamental (completo ou incompleto) e no momento da inscrição apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. “Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis”, observa Vilas Boas.

Para conferir o calendário de inscrição, acesse o site oficial da Prefeitura de Apucarana.