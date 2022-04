Apucarana distribui chocolates aos alunos da rede municipal

Da Redação

As crianças apucaranenses já estão comemorando a Páscoa. Nesta quarta-feira (13), a Autarquia Municipal de Educação realizou a entrega das mais de doze mil caixas de bombons que foram adquiridas para os alunos da sua rede. O prefeito Junior da Femac, o vice-prefeito Paulo Vital e a secretária Marli Fernandes acompanharam a distribuição no CMEI Irmã Dulce, no Parque Biguaçu, e na Escola Dr. Joaquim Vicente de Castro, na Vila Santa Rosa.

Desde 2014, o município realiza anualmente essa ação por ocasião da Páscoa. “É a forma singela que encontramos de mostrar aos nossos estudantes que eles são valiosos. Nós trabalhamos diuturnamente para oferecer a eles o que há de melhor, desde o uniforme escolar, passando pelo Sistema Maxi de Ensino, até o chocolate que estamos entregando hoje que é de uma ótima marca. O brilho nos olhos das crianças quando recebem o doce é gratificante,” disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária de educação Marli Fernandes acrescentou que, durante a semana, os professores já vinham trabalhando o verdadeiro significado da festa cristã com os alunos dos 23 CMEIs e 35 Escolas. “Valores como fraternidade, solidariedade, perdão e amor ao próximo foram apresentados às crianças por meio de atividades lúdicas, como teatro, jogos, música e contação de histórias. A distribuição dos chocolates é apenas mais um mimo dentro da programação,” afirmou.

A Autarquia Municipal de Educação também comprou 375 barras de chocolates especiais para os alunos que têm diabetes, fenilcetonúria, intolerância ao glúten e à lactose, entre outras restrições alimentares. “O Departamento de Alimentação Escolar cuidou para que cada criança recebesse a guloseima de acordo com as suas particularidades e que ninguém fosse excluído das comemorações da Páscoa. Em Apucarana, a educação é prioridade!” acrescentou o prefeito Junior da Femac.

Já o vice-prefeito Paulo Vital agradeceu aos diretores, coordenadores, professores e servidores pelo excelente trabalho que eles vêm realizando. “Nós vemos que as crianças estão muito bem cuidadas e, principalmente, sentem-se felizes nos CMEIs e Escolas. Parabéns a todos os profissionais que fazem da nossa educação a melhor do Brasil,” congratulou.

“Eu acompanho a rotina escolar das minhas filhas e percebo que o município está bastante comprometido com a formação das crianças. A administração vem investindo sistematicamente em um conjunto de fatores que são importantes para a qualidade da educação, como a capacitação dos professores, a compra de bons materiais escolares e um planejamento pedagógico adequado. A entrega dos chocolates é um carinho a mais nesta data especial,” disse Daiane Maria de Genaro Chiroli, que é mãe das alunas Elis e Esther, matriculadas respectivamente nas turmas de 1º e de 4º ano da Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro.

Participaram ainda da distribuição dos chocolates, os vereadores Luciano Facchiano, Luciano Molina, Jossuela Pirelli e Tiago Cordeiro de Lima, a policial Geiley Aparecida Sartori e a equipe da Autarquia Municipal de Educação.









