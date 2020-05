Apucarana distribui cestas de hortifrútis para famílias de alunos

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia de Educação, iniciou nesta terça-feira a distribuição de cestas, com produtos hortifrútis, para os pais dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. A ação visa garantir condições básicas de alimentação às famílias que perderam parte ou toda a sua renda como consequência da pandemia do novo coronavírus. Aproximadamente nove mil cestas foram adquiridas, com recursos da merenda escolar, de pequenos produtores do município.

Segundo a secretária de educação, Marli Fernandes, as cestas contêm dois quilos de frutas, dois quilos de legumes, um maço de verduras, dois litros de leite e um pacote de pão. “Devido à dificuldade que os agricultores familiares têm de entregar todos os produtos de uma só vez, o repasse aos pais acontecerá em duas etapas. Metade dos nossos CMEIs e Escolas fez a distribuição dos hortifrútis hoje e a outra metade fará na próxima terça-feira (12/5). Os vegetais também podem variar entre as cestas, mas sempre respeitando a quantidade estabelecida,” explicou.

A Autarquia de Educação realizou um levantamento prévio junto às famílias para verificar quantas desejavam a cesta. “A iniciativa teve uma aceitação muito boa. Nós temos pouco mais de doze mil alunos na rede municipal e quase nove mil famílias optaram por receber os hortifrútis,” acrescentou a secretária.

As aulas estão suspensas nos CMEIs e escolas apucaranenses desde o final do mês de março, seguindo as orientações das autoridades de saúde, como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.



“O gasto com alimentação aumentou agora que as crianças estão ficando o dia inteiro em casa. As contas também não param de chegar. O meu marido continua trabalhando, mas não está conseguindo fazer nenhuma hora extra porque o serviço no ramo da confecção diminuiu. Então, a cesta vai ajudar a minha família,” disse Jane Santiago Mendes, que é mãe de uma aluna da Escola Municipal Senador Marcos de Barros Freire.



A opinião é compartilhada por Vanderlei Granzoto, avô de outra estudante matriculada na mesma unidade de ensino. “Eu fiquei alguns dias sem trabalhar e agora voltei, mas apenas em meio período. A situação econômica ficou bastante difícil por conta da pandemia. Eu agradeço ao prefeito Júnior da Femac e a todos que estão por trás dessa iniciativa de distribuição das cestas,” afirmou.

Há duas semanas, a Autarquia Municipal de Educação também realizou o repasse de cestas com alimentos não perecíveis para as famílias dos alunos cadastrados no Programa Bolsa Família. “Nós estamos trabalhando com afinco para refrear a transmissão do coronavírus na cidade e garantir que nenhum apucaranense passe fome durante a pandemia. Em contrapartida, eu peço que todos fiquem em casa o máximo possível, usem máscaras sempre que precisarem sair às ruas e lembrem-se de usar o álcool em gel ou lavar as mãos com bastante frequência,” frisou o prefeito Júnior da Femac.