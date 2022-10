Apucarana: Disputa de bola queimada fecha os Jogos das Crianças

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com as finais da modalidade de bola queimada, terminará nesta sexta-feira (28), a partir das 8h30, no Complexo Esportivo Áureo Caixote e no Complexo Esportivo Estação Cidadania, em Apucarana, a 7ª edição dos Jogos das Crianças (Jocas).

continua após publicidade .

A competição é realizada pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME) e Secretaria Municipal de Esportes. O “Áureo Caixote” sediará as partidas pelo naipe masculino e o “Estação Cidadania” realiza os jogos no feminino.

LEIA MAIS: Morre inspetor de alunos aposentado Carlos Roberto, de Apucarana



continua após publicidade .

“Os Jocas foram um sucesso! Por meio da competição, os nossos alunos tiveram a oportunidade de conhecer os princípios de diversas modalidades esportivas, como o xadrez, o handebol, o futsal e a boa queimada. Além disso, eles se divertiram muito, aprenderam sobre a importância do respeito às regras e aos adversários, e desenvolveram a socialização. Eu agradeço ao prefeito Junior da Femac por sempre incentivar os nossos projetos e ao secretário de esportes, José Marcelino, pela parceria na organização dos jogos,” disse a diretora-presidente da Autarquia Municipal de Educação, professora Marli Fernandes.

“A premiação para os melhores colocados de cada modalidade acontecerá no dia 5 de novembro às 19 horas, no Ginásio de Esportes do Lagoão, durante a solenidade de abertura dos Jogos Abertos do Paraná. Também haverá entrega de certificados aos alunos que se destacaram. Será uma grande festa e que com certeza terá a presença do prefeito Junior da Femac, grande incentivador dos Jocas”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário de Esportes de Apucarana.







continua após publicidade .

Xadrez

A primeira modalidade encerrada foi o xadrez, no Centro da Juventude.

No feminino a campeã foi Giovana Monteiro, da Escola Doutor Joaquim Vicente de Castro, enquanto no masculino o primeiro colocado foi o aluno Leonardo Felipe de Oliveira, da Escola João Antônio Braga Côrtes.





continua após publicidade .

Futsal

O futsal teve o seu fechamento na última sexta-feira (21), no Complexo Esportivo Áureo Caixote.

A Escola Augusto Weyand foi campeã no masculino, seguida pela Escola Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira. A Escola José Idésio Brianezi ficou em terceiro lugar.

continua após publicidade .

No feminino, a primeira colocada foi a Escola Doutor Joaquim Vicente de Castro. A Escola Augusto Weyand ficou em segundo lugar e a Escola Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira conseguiu a terceira posição.





Handebol

A modalidade de handebol foi finalizada nesta terça-feira (25), no Centro da Juventude e na Escola Karel Kober.

Pelo naipe feminino, a Escola Albino Biacchi ficou em primeiro lugar, seguida pela Escola Augusto Weyand e pela Escola Karel Kober.

No masculino a classificação ficou assim: 1º) Escola José de Alencar; 2º) Escola Luís Carlos Prestes; e 3º) Escola Monsenhor Arnaldo Beltrami.

Participaram da 7ª edição dos Jogos das Crianças (Jocas) aproximadamente 1.500 alunos das 36 escolas municipais.

Siga o TNOnline no Google News