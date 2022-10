Apucarana disputa a macrorregional do Paraná Bom de Bola

Da Redação

As duas melhores equipes da macrorregional em Arapongas se classificam para a fase final

De 21 a 23 de outubro, no campo 1 do Centro Social Urbano (CSU) e no Estádio Municipal José Chiappin (Pássaros), em Arapongas, a equipe masculina sub-16 de Apucarana participará da fase macrorregional da 2ª edição do Paraná Bom de Bola, competição realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com apoio e parceria da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Arapongas.

A competição de futebol na categoria sub-16 nesse final de semana também contará com as equipes de Arapongas, Cornélio Procópio e São Pedro do Ivaí.

O time apucaranense ganhou o direito de participar do quadrangular em Arapongas, pois no mês de junho no Estádio Municipal Luiz Mareze, em Cambira, foi campeão da fase regional do Paraná de Bola. Na final, a equipe venceu Prado Ferreira na disputa por pênaltis após empate sem gols no tempo normal.

O Secretário Municipal de Esportes de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, deseja sucesso ao time na competição. “O sub-16 de Apucarana fez boa campanha na fase regional em Cambira, foi campeã invicta e agora terá mais um difícil desafio, enfrentando o time da casa e duas equipes que foram campeãs em suas regionais. A equipe apucaranense, que é formada por 22 atletas, conta com apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

Apucarana estreia nesta sexta-feira (21), às 13h45, no campo 1 do Centro Social Urbano (CSU), contra Cornélio Procópio. No dia seguinte, às 14h45, no mesmo local, os apucaranenses jogam contra a agremiação de São Pedro do Ivaí, e neste domingo (23), às 13h30, no Estádio dos Pássaros, enfrentará o time de Arapongas.

Com o comando do professor Matheus Appa Broze, a equipe de Apucarana utilizará os jogadores Leonardo, Kauã, Matheus, João Pedro Ferreira, João Pedro da Silva, Galan, Kisner, Brandão, Vinicius, Dolfini, Pernetti, Igor, Ronald, Thiaguinho, Guilherme, Cacá, Leozinho, Sabão, Yuri, Barretinho, João Vitor e Otávio.

As duas melhores equipes da macrorregional em Arapongas se classificam para a fase final, que ainda não tem o local e as datas da competição.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

