Apucarana disputa a fase final do Paraná Bom de Bola em Goioerê

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe masculina sub-16 de Apucarana integra o Grupo A

De quinta-feira até a próxima terça (15), o município de Goioerê realizará a fase final da 2ª edição do Paraná Bom de Bola, competição de futebol que será disputada pelas categorias sub-16 (masculino e feminino), sub-21 (m) e master 50+ (m). Os jogos serão realizados no Estádio Municipal Antônio Masarelli e nos campos do Jardim Universitário e da Vila Guaíra.

continua após publicidade .

A equipe masculina sub-16 de Apucarana, campeã na fase regional em Cambira, e vice-campeã na macrorregional em Arapongas, integra o Grupo A ao lado de Goioerê, Maringá e Francisco Beltrão. No Grupo B estão Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais e Umuarama. As agremiações jogarão entre si em turno único dentro dos grupos, classificando-se as duas melhores de cada para a semifinal.

-LEIA MAIS: Skatistas apucaranenses conseguem bons resultados em Castro

continua após publicidade .

“Depois de fazer boas campanhas na fase regional e na macrorregional, os nossos atletas agora disputam a etapa decisiva do Paraná Bom de Bola, enfrentando as melhores equipes do estado com o time contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

A equipe apucaranense estreia nesta quinta-feira (10), às 10 horas, no campo do Jardim Universitário, contra Maringá. No dia seguinte, também às 10 horas, no Estádio Antônio Masarelli, o time enfrenta Goioerê. Já no sábado (12), às 10h30, no campo da Vila Guaira, o duelo será contra Francisco Beltrão. A fase semifinal ocorrerá no dia 14 e a final no dia 15.

O time de Apucarana é treinado por Matheus Appa Broze e tem o professor Paulo Kisner, o Paulão, como chefe de delegação. Viajam para Goioerê os atletas Cacá, Cauã Sabão, Brandão, Da Praia, Barretinho, Igor, Kisner, João Pedro Silva, João Pedro Ferreira, João Vitor, Kauã Rizo, Izidio, Khauan Moda, Léo, Leonardo, Matheus Favaretto, Pernetti, Ronald, Thiaguinho, Andrade e Dolfini.

continua após publicidade .

Na disputa em Goioerê, a equipe é formada por atletas do Colégio São José, Apucarana Sports e Grêmio Esportivo e Recreativo Apucarana (Gera).

O Paraná Bom de Bola é promovido pelo Governo do Estado com organização da Superintendência Geral do Esporte e com apoio da Prefeitura de Goioerê.

Siga o TNOnline no Google News